Fitch подтвердило рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом
Отправлено: 22.09.25 - 19:21
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Kaspi.kz» и его дочерней банковской компании АО «Kaspi Bank» на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости этих двух компаний на уровне «bbb-» и национальные долгосрочные рейтинги на уровне «AA+(kaz)».
Отправлено: 22.09.25 - 19:21
Все это хорошо конечно, однако банк номер один нашей страны очень плохо выплачивает дивиденды по своим акциям, в ответе с головного офиса ответили,мол расширяется на соседние страны и страсть не хватает средст, только вот нам акционерам что с того, всё дорожает, жизнь простых людей работяг дешово ценят
