«Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как костанайцы укрываются от оплаты налогов, обсудили в акимате
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52606
«Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как костанайцы укрываются от оплаты налогов, обсудили в акимате
Отправлено: 22.09.25 - 14:46
- Ни для кого не секрет, что многие индивидуальные предприниматели выплачивают зарплату своим работникам в большем размере, чем отражают в налоговой отчетности, - сообщил Азамат КОЖУКОВ. - Указывают минимальную заработную плату.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
835
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 14:46
#1
у нас что еще и управление расходов есть?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1788
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 14:47
#2
Цитата:
замаскированная коммерция

А почему акима не волнует, на интересует и не возмущает снос и строительство, замаскированные под реконструкцию?
Тоже же лазейка своего рода.

Кто предоставит реконструированный военкомат, некогда бывший памятником архитектуры? Не монолитную коробку на 32 квартиры, а именно здание военкомата, прошедшее реконструкцию? Аким будет привлекать к ответственности за отсутствие заявленного результата?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1788
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 14:52
#3
Цитата:
управления государственных расходов 

Вот так новости) надеюсь, это - опечатка
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46194
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 15:46
#4
Какие то завистливые люди, предположительно с города Затобыловка, нажаловались Акиму из за реклам, убирая конкурентов..
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2706
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 15:55
#5
Цитата:
vofkakst:
надеюсь, это - опечатка

Исправил. Спасибо)
XML / RSS