Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла проверку
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52606
Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла проверку
Отправлено: 22.09.25 - 14:20
В 2025 году топливный рынок Казахстана оказался в центре внимания из-за проблем с качеством бензина и дизельного топлива. Что говорят о контроле качества топлива в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции?
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1788
Re: Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла...
Отправлено: 22.09.25 - 14:20
#1
Цитата:
государственный контроль осуществляется


Каждый 4-й образец не соответствует заявленным требованиям, но государство неуклонно дает зеленый свет на повышение стоимости топлива. Не кажется ли это странным? Не должны ли такие проверки быть регулярными, ну или хотя бы ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ перед повышением цены?
