Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 21:32
#8956
Цитата:
111: Нет, я всегда говорил что меня и других там кинули и я забрал частичку своей зарплаты Признание было в суде?
Где судебное решение, что работодатель тебе был что-то должен? :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 21:38
#8957
Оказывается, грабители из фильма один дома, которые называли себя мокрыми и липкими грабителями - не самые тупые, в плане признаний :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 21:41
#8958
Цитата:
111: Хм.. Расскажу про мой случай. Я когда то украл 4 мешка отрубей у местного олигарха

Ещё одно признание ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 21:46
#8959
И ещё:

Цитата:
111: Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем.

Цитата:
111:
Лучше украсть, чем встать на колени перед кем то, и вилять хвостом за объедки от депутата.



Продолжать? :lol:
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12239
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 21:58
#8960
Цитата:
maxsaf:
Продолжать?

----Бесполезно
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 22:05
#8961
Цитата:
Гога:
Бесполезно

Зато весело :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 22:33
#8962
Цитата:
111: Прошу этого человека забанить за необоснованную клевету на один час!!


Цитата:
111: Спасибо! Данный пользователь не появлялся тут час. Я полностью удовлетворен!


Цитата:
Тимур Гафуров: Администрация сайта никакого отношения к этому не имеет.


Ха-ха-ха, давно так не смеялся :lol:
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 22:54
#8963
Цитата:
maxsaf:
111: Хм.. Расскажу про мой случай. Я когда то украл 4 мешка отрубей у местного олигарха Ещё одно признание

Я всё таки ссылочку вставлю на всякий случай
Кстати 111 если надумаешь удалить то уже поздно,я скрин себе сохранил. :lol:
Воровал отруби
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 22:56
#8964
Перенёс суда,дабы не раздражать главреда.
Цитата:
Добринцофф: 111: Ты меня оклеветал и сказал что я воровал отруби еще в 16м посту Это с твоих же слов,ты сам не раз говорил что воровал отруби. 111: Это была моя зарплата, те 4 мешка зерноотходов кстати Частичная, где то , 20 хотел написать процентов, но нет, процентов 2-5, они всех нас кинули, там человек 50, я взял свое кстати и горжусь этим Если тебя как ты выразился кинули,то есть не отдали з\п,то ты должен был обратиться в суд и по решению суда забрать либо деньги ,либо отруби,а так получается ты их просто украл.Так где тут клевета?


[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 23:57]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28777
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 23:57
#8965
Цитата:
Добринцофф:
Если тебя как ты выразился кинули,то есть не отдали з\п,то ты должен был обратиться в суд и по решению суда забрать либо деньги ,либо отруби,а так получается ты их просто украл.Так где тут клевета?

Пусть идёт и в суде доказывает, раз туда главред всех направляет ;-)

[Исправлено: maxsaf, 22.09.2025 - 00:59]
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46188
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.09.25 - 00:52
#8966
Цитата:
Добринцофф:

Ты для этого подписался на меня?

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46188
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.09.25 - 00:53
#8967
Чтоб на меня в суд подавать?
Прикольно
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10418
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.09.25 - 11:14
#8968
Цитата:
111:
Ты для этого подписался на меня?

Цитата:
111:
Чтоб на меня в суд подавать? Прикольно

Что бы на тебя в суд подавать,необязательно подписываться,твои данные итак все знают.
Я ждал продолжения про "Злого соседа" :lol:


[Исправлено: Добринцофф, 22.09.2025 - 12:16]
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
