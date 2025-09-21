НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52604
Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
Отправлено: 21.09.25 - 15:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша читательница прислала на редакционный WhatsApp сообщение: «Извините, может, это пустяк, но что у вас можно узнать насчет пауков? Честно скажу, очень испугалась, что это, возможно, каракурт (черная вдова). Убить не успела, крышку от ящика уронила, и он упал в помидоры». Ну что ж, попробуем разобраться, кто напугал читательницу.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
Отправлено: 21.09.25 - 15:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно. С пауками все понятно. Они и в правду жуть наводят. Не приятные на вид мне лучше скажите куда эти пропали. Сороконожки. Или мухоловка.. Раньше спиш дома и слышишь кто шагает по потолку. Сначало думаешь может карлосон. А нет букашка какая-то. Одну прихлопнул. Потом вторую. Все смотрю нету больше. Изчезли.

[Исправлено: Vit, 21.09.2025 - 15:14]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46188
Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
Отправлено: 21.09.25 - 18:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Или мухоловка..

Нельзя их убивать
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
Отправлено: 21.09.25 - 18:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нельзя их убивать

Да я уже слышал. От нашего ботаника.. Только чёт не в кайф слушать стук на потолке кучу ножек. Раздражение происходит нервы начинают нервироватся.. Плохо начинаю себя чувствовать не уютно
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
916
Re: Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая...
Отправлено: 22.09.25 - 09:34
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот одного не понял, такая подробная статья, и напильники и тычинки.
ента СТЕАТОДА ядовитая или нет? как можно было самое главное не указать??!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2705
Re: Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая...
Отправлено: 22.09.25 - 10:25
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читайте внимательно:

А что до самих стеатод, они тоже могут укусить. Вред от их укуса не больше, чем от укуса пчелы. То есть у здорового человека поболит и перестанет, а вот аллергику надо срочно оказывать медицинскую помощь. Для детей с их нежной кожей болевые ощущения будут довольно сильными (не говоря уже о стрессе). Кстати, если на месте укуса возникнет отек или язва, лучше сходить к врачу.
Профайл Посетить вебсайт
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
619
Re: Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая...
Отправлено: 22.09.25 - 11:08
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
я вот одного не понял

Слишком много букофф, да? Извините, размахнулась, надо было ограничиться одним абзацем. :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS