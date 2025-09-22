Отправлено: - 10:44

директор пляжа:

тот кто придумал очередь, сам хоть понимает зачем?

Цитата:У ии возможно спрашивали. Тот же говорит что можно сделать, но не объясняет и не предупреждает что и работать нужно по-другому, и вообще...работать. И что все косвенно взаимосвязанные компоненты тоже нужно перенастраивать под предлагаемые изменения. Инфраструктура тоже должна соответствовать.Всем "попроще" подавай - что можно сделать? "Электронную очередь"