Обсуждение публикаций
Фуры застряли на границе Казахстана с Россией: в Минтранспорта объяснили причины
 
 
N
NG.kz
20.12.07
52604
Фуры застряли на границе Казахстана с Россией: в Минтранспорта объяснили причины
22.09.25 - 09:25
На казахстанско-российской границе зафиксированы очереди из-за усиленного контроля РФ. Значительное скопление автомобилей на ряде пунктов пропуска на нейтральной полосе в сторону России, особенно грузового автотранспорта, было выявлено Министерством транспорта совместно с Пограничной службой.
директор пляжа
§ директор пляжа
08.08.18
916
Re: Фуры застряли на границе Казахстана с Россией: в...
22.09.25 - 09:25
#1
тот кто придумал очередь, сам хоть понимает зачем?
данные при пересечении попадают в реестр, зачем людей озадачивать их дублировать? порядок не соблюдается. ответственных нет. ЦИРК.
К
Карачун
23.04.23
1816
Фуры застряли на границе Казахстана с Россией: в Минтранспорта объяснили причины
22.09.25 - 10:44
#2
Цитата:
директор пляжа:
тот кто придумал очередь, сам хоть понимает зачем?

У ии возможно спрашивали. Тот же говорит что можно сделать, но не объясняет и не предупреждает что и работать нужно по-другому, и вообще...работать. И что все косвенно взаимосвязанные компоненты тоже нужно перенастраивать под предлагаемые изменения. Инфраструктура тоже должна соответствовать.
Всем "попроще" подавай - что можно сделать? "Электронную очередь"
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7489
Фуры застряли на границе Казахстана с Россией: в Минтранспорта объяснили причины
22.09.25 - 11:25
#3
На мой взгляд, очереди временно, а вот безопасность страны, нормальные продукты на прилавках и порядок важнее. Нелегальной миграции и провоза запрещённых грузов или товаров сомнительного качества будет намного меньше. Особенно важно, что тщательно проверяется сельхозпродукция, от этого напрямую зависит здоровье людей и защита внутреннего рынка 8-) 8-) 8-)
