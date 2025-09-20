Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное казахстанско-американское предприятие начнет разведку на юге области
США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное казахстанско-американское предприятие начнет разведку на юге области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: simkst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать