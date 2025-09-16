"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 09:27
В июле этого года на врача-уролога Антона Кистанова с кулаками набросился пациент прямо в приемном покое. Молодой врач потерял сознание, оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и до сих пор проходит реабилитацию. Что он помнит о том дне и как идет выздоровление, врач рассказал журналистам. Читать новость
Эл-починно: А в принципе странные у вас врачи. Да ещё и платные. Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть. Ну или которые я в онлайн аптеке заказать могу.
Цитата:
Эл-починно: Я думаю тут не врачи виноваты, раз они выписали, значит и лицензия должна быть. А скорее аптекарь не образованный.
Вот вы поуехавщие начинаете по своему рассуждать и сравнивать. На мой взгляд, если выписали, значит он должен был быть в наличии в 4 поликлинике и выдаваться, как они говорят по протоколу - бесплатно. Не я же один нуждаюсь в этом препарате, возможно сотни и более граждан.
Медицинская сестра 4 поликлиники г.Костаная, со мной с четвёртого этажа спустилась в аптеку, выше отметил, что в аптеке сказали: в настоящее время сульфасалазина нет в наличии, скорее всего в этом году поступления не будет.
В данном случае, я могу, как вы рассуждать, возможно какие то "грамотеи" не заложили в бюджет или не дали заявку и.т.д. На днях отмечали, что половина бюджета области (606,1 миллиард тенге), в текущем году планируется направить на социальную сферу (300 миллиардов тенге): образование, здравоохранение, соцобеспечение. На здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, что тоже больше финансирования текущего года. На модернизацию оборудования предусмотрено 4 млрд тенге.
Эл-починно: ПС - наши врачи имеют доступ к информации, что в доступе и в какой аптеке. В принципе, в онлайн аптеке, я заказываю, только когда в свою под боком ещё раз идти лень, если нет нужного медикамента. А так они его так же заказать могут
Это в цивилизованной Европе так, действительно удобно. В данном случае нужно признать, что нам ещё далеко до вас
Kairat stayer: Медицинская сестра 4 поликлиники г.Костаная, со мной с четвёртого этажа спустилась в аптеку, выше отметил, что в аптеке сказали: в настоящее время сульфасалазина нет в наличии, скорее всего в этом году поступления не будет.
Имхо, врач/сестра должен прям в руки дать выписанный им же препарат. А дальше или включать его в стоимость приёма, или по ОСМС проводить. Не должны пациенты бегать по аптекам и искать редкие лекарства. Особенной жути рассказывают онкобольные - ждут месяцами, нигде нет, привозят сами или знакомые из-за границы за большие деньги. Хотя честно отчисляли в ОСМС и должны были получить лечение за его счёт.
Друзья, всем желаю доброго, продуктивного дня, пусть будет много радости, тепла и уюта!
Цитата:
Тот самый: Имхо, врач/сестра должен прям в руки дать выписанный им же препарат. А дальше или включать его в стоимость приёма, или по ОСМС проводить. Не должны пациенты бегать по аптекам и искать редкие лекарства. Особенной жути рассказывают онкобольные - ждут месяцами, нигде нет, привозят сами или знакомые из-за границы за большие деньги. Хотя честно отчисляли в ОСМС и должны были получить лечение за его счёт.
В других областях сулфасалазин есть в наличии, у нас в частных аптеках пока отсутствует. В поликлинике 4 заявляют, что до конца года не поступит. По закону, если препарат положен (Входит в государственный формуляр и Перечень льготных лекарств), но не выдан, это нарушение прав пациента.
Единый дистрибьютор СК-Фармация (Контакт-центр 1439), медучреждения должны вовремя подать заявку на препараты, наверняка произошёл сбой в обеспечении. Может меньший объём заказали, заявка подано не корректно, сорван тендер, поставщик не привёз вовремя, задержки на таможне и.т.д.
В случаях, когда речь идёт об онкологии или жизневажных препаратах, пациент вынужден покупать за свой счёт, можно подать жалобу в органы прокуратуры. Там обязаны проверить, почему бюджетное лекарство не дошло до пациента.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать