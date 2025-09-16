НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52604
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 16.09.25 - 09:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле этого года на врача-уролога Антона Кистанова с кулаками набросился пациент прямо в приемном покое. Молодой врач потерял сознание, оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и до сих пор проходит реабилитацию. Что он помнит о том дне и как идет выздоровление, врач рассказал журналистам.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7489
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 17.09.25 - 09:40
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
А в принципе странные у вас врачи. Да ещё и платные. Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть. Ну или которые я в онлайн аптеке заказать могу.


Цитата:
Эл-починно:
Я думаю тут не врачи виноваты, раз они выписали, значит и лицензия должна быть. А скорее аптекарь не образованный.


Вот вы поуехавщие начинаете по своему рассуждать и сравнивать. На мой взгляд, если выписали, значит он должен был быть в наличии в 4 поликлинике и выдаваться, как они говорят по протоколу - бесплатно. Не я же один нуждаюсь в этом препарате, возможно сотни и более граждан.

Медицинская сестра 4 поликлиники г.Костаная, со мной с четвёртого этажа спустилась в аптеку, выше отметил, что в аптеке сказали: в настоящее время сульфасалазина нет в наличии, скорее всего в этом году поступления не будет.

В данном случае, я могу, как вы рассуждать, возможно какие то "грамотеи" не заложили в бюджет или не дали заявку и.т.д. На днях отмечали, что половина бюджета области (606,1 миллиард тенге), в текущем году планируется направить на социальную сферу (300 миллиардов тенге): образование, здравоохранение, соцобеспечение. На здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, что тоже больше финансирования текущего года. На модернизацию оборудования предусмотрено 4 млрд тенге.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 17.09.2025 - 11:17]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7489
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 17.09.25 - 09:44
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
ПС - наши врачи имеют доступ к информации, что в доступе и в какой аптеке. В принципе, в онлайн аптеке, я заказываю, только когда в свою под боком ещё раз идти лень, если нет нужного медикамента. А так они его так же заказать могут


Это в цивилизованной Европе так, действительно удобно. В данном случае нужно признать, что нам ещё далеко до вас 8-) 8-) 8-)
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1481
Re: "Память до сих пор не вернулась": история...
Отправлено: 22.09.25 - 09:22
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Медицинская сестра 4 поликлиники г.Костаная, со мной с четвёртого этажа спустилась в аптеку, выше отметил, что в аптеке сказали: в настоящее время сульфасалазина нет в наличии, скорее всего в этом году поступления не будет.


Имхо, врач/сестра должен прям в руки дать выписанный им же препарат. А дальше или включать его в стоимость приёма, или по ОСМС проводить. Не должны пациенты бегать по аптекам и искать редкие лекарства. Особенной жути рассказывают онкобольные - ждут месяцами, нигде нет, привозят сами или знакомые из-за границы за большие деньги. Хотя честно отчисляли в ОСМС и должны были получить лечение за его счёт.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7489
"Память до сих пор не вернулась": история костанайского врача, избитого пациентом
Отправлено: 22.09.25 - 10:28
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю доброго, продуктивного дня, пусть будет много радости, тепла и уюта!

Цитата:
Тот самый:
Имхо, врач/сестра должен прям в руки дать выписанный им же препарат. А дальше или включать его в стоимость приёма, или по ОСМС проводить. Не должны пациенты бегать по аптекам и искать редкие лекарства. Особенной жути рассказывают онкобольные - ждут месяцами, нигде нет, привозят сами или знакомые из-за границы за большие деньги. Хотя честно отчисляли в ОСМС и должны были получить лечение за его счёт.


В других областях сулфасалазин есть в наличии, у нас в частных аптеках пока отсутствует. В поликлинике 4 заявляют, что до конца года не поступит. По закону, если препарат положен (Входит в государственный формуляр и Перечень льготных лекарств), но не выдан, это нарушение прав пациента.

Единый дистрибьютор СК-Фармация (Контакт-центр 1439), медучреждения должны вовремя подать заявку на препараты, наверняка произошёл сбой в обеспечении. Может меньший объём заказали, заявка подано не корректно, сорван тендер, поставщик не привёз вовремя, задержки на таможне и.т.д.

В случаях, когда речь идёт об онкологии или жизневажных препаратах, пациент вынужден покупать за свой счёт, можно подать жалобу в органы прокуратуры. Там обязаны проверить, почему бюджетное лекарство не дошло до пациента.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS