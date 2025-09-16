Отправлено: - 09:40

А в принципе странные у вас врачи. Да ещё и платные. Мне всегда выписывают те медикаменты, которые в аптеке в наличии есть. Ну или которые я в онлайн аптеке заказать могу.

Я думаю тут не врачи виноваты, раз они выписали, значит и лицензия должна быть. А скорее аптекарь не образованный.

Цитата:Цитата:Вот вы поуехавщие начинаете по своему рассуждать и сравнивать. На мой взгляд, если выписали, значит он должен был быть в наличии в 4 поликлинике и выдаваться, как они говорят по протоколу - бесплатно. Не я же один нуждаюсь в этом препарате, возможно сотни и более граждан.Медицинская сестра 4 поликлиники г.Костаная, со мной с четвёртого этажа спустилась в аптеку, выше отметил, что в аптеке сказали: в настоящее время сульфасалазина нет в наличии, скорее всего в этом году поступления не будет.В данном случае, я могу, как вы рассуждать, возможно какие то "грамотеи" не заложили в бюджет или не дали заявку и.т.д. На днях отмечали, что половина бюджета области (606,1 миллиард тенге), в текущем году планируется направить на социальную сферу (300 миллиардов тенге): образование, здравоохранение, соцобеспечение. На здравоохранение будет выделено 110 млрд тенге, что тоже больше финансирования текущего года. На модернизацию оборудования предусмотрено 4 млрд тенге.Подробнее здесь: