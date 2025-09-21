Re: Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая...

А что до самих стеатод, они тоже могут укусить. Вред от их укуса не больше, чем от укуса пчелы. То есть у здорового человека поболит и перестанет, а вот аллергику надо срочно оказывать медицинскую помощь. Для детей с их нежной кожей болевые ощущения будут довольно сильными (не говоря уже о стрессе). Кстати, если на месте укуса возникнет отек или язва, лучше сходить к врачу.