Отправлено: 21.09.25 - 21:32
Цитата:
111: Нет, я всегда говорил что меня и других там кинули и я забрал частичку своей зарплаты Признание было в суде?Где судебное решение, что работодатель тебе был что-то должен?
Отправлено: 21.09.25 - 21:38
Оказывается, грабители из фильма один дома, которые называли себя мокрыми и липкими грабителями - не самые тупые, в плане признаний
Отправлено: 21.09.25 - 21:41
Цитата:
Ещё одно признание
111: Хм.. Расскажу про мой случай. Я когда то украл 4 мешка отрубей у местного олигарха
Ещё одно признание
Отправлено: 21.09.25 - 21:46
И ещё:
Цитата:
Цитата:
Продолжать?
Цитата:
111: Ты если не знаешь, то лучше помолчи. Я один без родителей остался в 9 лет и сестренка 5 лет на мне, воровал по магазинам булочки, консервы, печеньки, до 30 лет был бомжем.
Цитата:
111:
Лучше украсть, чем встать на колени перед кем то, и вилять хвостом за объедки от депутата.
Лучше украсть, чем встать на колени перед кем то, и вилять хвостом за объедки от депутата.
Продолжать?
Отправлено: 21.09.25 - 21:58
Цитата:
----Бесполезно
maxsaf:
Продолжать?
Продолжать?
----Бесполезно
Отправлено: 21.09.25 - 22:05
Цитата:
Зато весело
Гога:
Бесполезно
Бесполезно
Зато весело
Отправлено: 21.09.25 - 22:33
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ха-ха-ха, давно так не смеялся
111: Прошу этого человека забанить за необоснованную клевету на один час!!
Цитата:
111: Спасибо! Данный пользователь не появлялся тут час. Я полностью удовлетворен!
Цитата:
Тимур Гафуров: Администрация сайта никакого отношения к этому не имеет.
Ха-ха-ха, давно так не смеялся
Отправлено: 21.09.25 - 22:54
Цитата:
Я всё таки ссылочку вставлю на всякий случай
Кстати 111 если надумаешь удалить то уже поздно,я скрин себе сохранил.
Воровал отруби
maxsaf:
Я всё таки ссылочку вставлю на всякий случай
Кстати 111 если надумаешь удалить то уже поздно,я скрин себе сохранил.
Отправлено: 21.09.25 - 22:56
Перенёс суда,дабы не раздражать главреда.
Цитата:
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 23:57]
Цитата:
Добринцофф: Цитата: 111: Ты меня оклеветал и сказал что я воровал отруби еще в 16м посту Это с твоих же слов,ты сам не раз говорил что воровал отруби. Цитата: 111: Это была моя зарплата, те 4 мешка зерноотходов кстати Частичная, где то , 20 хотел написать процентов, но нет, процентов 2-5, они всех нас кинули, там человек 50, я взял свое кстати и горжусь этим Если тебя как ты выразился кинули,то есть не отдали з\п,то ты должен был обратиться в суд и по решению суда забрать либо деньги ,либо отруби,а так получается ты их просто украл.Так где тут клевета?
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 23:57]
Отправлено: 21.09.25 - 23:57
Цитата:
Пусть идёт и в суде доказывает, раз туда главред всех направляет
[Исправлено: maxsaf, 22.09.2025 - 00:59]
Добринцофф:
Пусть идёт и в суде доказывает, раз туда главред всех направляет
[Исправлено: maxsaf, 22.09.2025 - 00:59]
1
Отправлено: 22.09.25 - 00:52
1
Отправлено: 22.09.25 - 00:53
Чтоб на меня в суд подавать?
Прикольно
Прикольно
