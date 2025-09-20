НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
«Огонь, мерцающий в сосуде»: выставка работ Анатолия Чернушки открылась в Областной библиотеке им. Толстого
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52602
«Огонь, мерцающий в сосуде»: выставка работ Анатолия Чернушки открылась в Областной библиотеке им. Толстого
Отправлено: 20.09.25 - 17:09
Этого мужчину, в осанке которого угадывается особая выправка, присущая людям, привыкшим носить мундир, можно встретить практически на каждом открытии выставки в художественной галерее. Иногда он приходит туда как зритель, а иногда и как автор экспонируемых в сборных выставках работ.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7487
Re: «Огонь, мерцающий в сосуде»: выставка работ Анатолия...
Отправлено: 20.09.25 - 17:09
#1
Работы впечатляют - замечательное увлечение и хобби, Анатолий Петрович!
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3863
Re: «Огонь, мерцающий в сосуде»: выставка работ Анатолия...
Отправлено: 20.09.25 - 19:54
#2
на какой утюг фотографировали художника?
1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
736
Re: «Огонь, мерцающий в сосуде»: выставка работ Анатолия...
Отправлено: 22.09.25 - 00:33
#3
Цитата:
юля елиссева:
на какой утюг фотографировали художника?

Каждому - по делам его. 8-)
