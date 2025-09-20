Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Отправлено: 20.09.25 - 21:13
Редакция сочла так нужным и правильным, вот и всё. Точно также, как и с последующими постами.
Им просто походу интересно, как будут нормальные пользователи, на выходки мальчиков студентов реагировать. Говорову не по вкусу пришлось, вот и всё. Заранее извиняюсь, за открытость и прямолинейность.
maxsaf:
Уважаемая редакция, в чем причина удаления #5 в теме про Коржа? Корж
Отправлено: 20.09.25 - 21:48
Отклонение от темы статьи. Как и все последующие комментарии.
Корреспонденты не имеют никакого отношения к модерации.
Но мне все-таки интересно = а Георгий тут каким боком по вашей версии?
maxsaf:
Уважаемая редакция, в чем причина удаления #5 в теме про Коржа?
Эл-починно:
Говорову не по вкусу пришлось, вот и всё
Но мне все-таки интересно = а Георгий тут каким боком по вашей версии?
Отправлено: 20.09.25 - 21:55
Ну до этого вы это всё же предупреждали, об отклонениях от темы. А тут...
Должен извиниться. Был не прав!(с) Это всё другой....
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 22:57]
Тимур Гафуров:
Ну до этого вы это всё же предупреждали, об отклонениях от темы. А тут...
Тимур Гафуров:
а Георгий тут каким боком по вашей версии?
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 22:57]
Отправлено: 20.09.25 - 22:26
В моем комментарии не было отклонения от темы. Тема статьи - реакция властей на политические взгляды человека. Мой комментарий на 100% соответствовал этому критерию.
Тимур Гафуров:
В моем комментарии не было отклонения от темы. Тема статьи - реакция властей на политические взгляды человека. Мой комментарий на 100% соответствовал этому критерию.
Отправлено: 20.09.25 - 22:45
Предупреждаем - если отклонение не заметил вовремя модератор. Чтобы не наказывать пользователей за ошибку сотрудника редакции.
В данном случае вся ветка с отклонением была в нерабочее время. А утром модератор принял меры.
Тема статьи - реакция власти на выступления музыкантов и певцов с разной политической позицией. А не на комментаторов на сайте НГ.
Всем спокойной ночи. На остальные вопросы отвечу завтра вечером.
Эл-починно:
Предупреждаем - если отклонение не заметил вовремя модератор. Чтобы не наказывать пользователей за ошибку сотрудника редакции.
В данном случае вся ветка с отклонением была в нерабочее время. А утром модератор принял меры.
maxsaf:
В моем комментарии не было отклонения от темы. Тема статьи - реакция властей на политические взгляды человека.
Тема статьи - реакция власти на выступления музыкантов и певцов с разной политической позицией. А не на комментаторов на сайте НГ.
Всем спокойной ночи. На остальные вопросы отвечу завтра вечером.
Отправлено: 21.09.25 - 20:31
Прошу обратить внимание на пост #26 в статье "Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно"
Моло того что пользователь обвиняет меня во лжи так ещё и пишет сообщения которые не имееют отношения к теме статьи.
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 21:33]
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 21:44]
111: Ай опять врешь! Ну не договариваешь О том что они все начали приезжать потом и отбирать уже у тех, кого туда заселило государство, судиться, потом продавать по 10-20 тысяч долларов и обратно выезжать в Германию. Заметь, они просто тупо выгоняли тех, кого заселял акимат, тогда как эти хозяева сдавали на металлолом даже свои радиаторы отопления и уезжали, потом после повышения цен за пару лет они превратились в не жалеющих никого зверей Почему цены то поднялись, все же уехали?
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 21:33]
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 21:44]
Отправлено: 21.09.25 - 21:06
Попробую угадать ответ главного редактора: не нравится - подавайте в суд, пользователь правила форума не нарушил. А дальше абзац на тему: чем отличается обвинение во лжи от называния человека лжецом.
[Исправлено: maxsaf, 21.09.2025 - 22:07]
Добринцофф:
Попробую угадать ответ главного редактора: не нравится - подавайте в суд, пользователь правила форума не нарушил. А дальше абзац на тему: чем отличается обвинение во лжи от называния человека лжецом.
[Исправлено: maxsaf, 21.09.2025 - 22:07]
Отправлено: 21.09.25 - 21:07
Ты меня оклеветал и сказал что я воровал отруби еще в 16м посту
Это раз
Добринцофф:
Прошу обратить внимание на пост #
Отправлено: 21.09.25 - 21:09
