Re: Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на...

Отправлено: - 21:01

Цена килограмма мяса должна соответствовать её себестоимости и произведенных затрат при её реализации! Нужно гос-ву решить проблему с перекупщиками, то есть спекулянтами типа купи-продай, которые "гасят" мясной бизнес на корню своими меркантильными интересами! Производителю в свою очередь нет смысла работать себе в убыток! Гос-ву нужно обязать производителя продукции самому реализовывать свой товар через свои торговые точки, заводы, запретив ему продавать товар третьим лицам, поскольку многие перекупщики не платят налог, уклоняясь реально от налоговых платежей, тем самым не пополняя казну, совершают уголовные преступления как уклонение от уплаты налогов! Тут работы госдоходам хватит на многие годы!