НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на мясо
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52602
Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на мясо
Отправлено: 21.09.25 - 18:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве сельского хозяйства заверяют, что цена 3 400–3 500 тенге за килограмм является средней оптовой ценой на говядину у производителей. В ведомстве уточняют, что в торговых точках столицы мясо реализуется с учётом расходов за доставку, хранение и других объективных факторов.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46183
Re: Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на...
Отправлено: 21.09.25 - 18:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое фото, разлетевшееся по интернету вдруг



Что то тут не видать цены даже в 4300 по ацтанинским ценникам
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1130
Re: Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на...
Отправлено: 21.09.25 - 21:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена килограмма мяса должна соответствовать её себестоимости и произведенных затрат при её реализации! Нужно гос-ву решить проблему с перекупщиками, то есть спекулянтами типа купи-продай, которые "гасят" мясной бизнес на корню своими меркантильными интересами! Производителю в свою очередь нет смысла работать себе в убыток! Гос-ву нужно обязать производителя продукции самому реализовывать свой товар через свои торговые точки, заводы, запретив ему продавать товар третьим лицам, поскольку многие перекупщики не платят налог, уклоняясь реально от налоговых платежей, тем самым не пополняя казну, совершают уголовные преступления как уклонение от уплаты налогов! Тут работы госдоходам хватит на многие годы!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS