maxsaf
27.05.18
28766
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.25 - 20:58
#7371
Уважаемая редакция, в чем причина удаления #5 в теме про Коржа? Корж
Эл-починно
10.06.22
4665
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.25 - 21:13
#7372
Цитата:
maxsaf:
Уважаемая редакция, в чем причина удаления #5 в теме про Коржа? Корж

Редакция сочла так нужным и правильным, вот и всё. Точно также, как и с последующими постами.
Им просто походу интересно, как будут нормальные пользователи, на выходки мальчиков студентов реагировать. Говорову не по вкусу пришлось, вот и всё. Заранее извиняюсь, за открытость и прямолинейность. 8-)
Т
05.01.07
2701
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.25 - 21:48
#7373
Цитата:
maxsaf:
Уважаемая редакция, в чем причина удаления #5 в теме про Коржа?

Отклонение от темы статьи. Как и все последующие комментарии.
Цитата:
Эл-починно:
Говорову не по вкусу пришлось, вот и всё

Корреспонденты не имеют никакого отношения к модерации.
Но мне все-таки интересно = а Георгий тут каким боком по вашей версии?
Эл-починно
10.06.22
4665
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.25 - 21:55
#7374
Цитата:
Тимур Гафуров:
Отклонение от темы статьи. Как и все последующие комментарии.

Ну до этого вы это всё же предупреждали, об отклонениях от темы. А тут...
Цитата:
Тимур Гафуров:
а Георгий тут каким боком по вашей версии?

Должен извиниться. Был не прав!(с) Это всё другой.... ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 22:57]
maxsaf
27.05.18
28766
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.25 - 22:26
#7375
Цитата:
Тимур Гафуров:
Отклонение от темы статьи. Как и все последующие комментарии.

В моем комментарии не было отклонения от темы. Тема статьи - реакция властей на политические взгляды человека. Мой комментарий на 100% соответствовал этому критерию.
Т
05.01.07
2701
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.25 - 22:45
#7376
Цитата:
Эл-починно:
Ну до этого вы это всё же предупреждали, об отклонениях от темы. А тут...

Предупреждаем - если отклонение не заметил вовремя модератор. Чтобы не наказывать пользователей за ошибку сотрудника редакции.
В данном случае вся ветка с отклонением была в нерабочее время. А утром модератор принял меры.
Цитата:
maxsaf:
В моем комментарии не было отклонения от темы. Тема статьи - реакция властей на политические взгляды человека.

Тема статьи - реакция власти на выступления музыкантов и певцов с разной политической позицией. А не на комментаторов на сайте НГ.

Всем спокойной ночи. На остальные вопросы отвечу завтра вечером.
Добринцофф
15.05.11
10415
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.25 - 20:31
#7377
Прошу обратить внимание на пост #26 в статье "Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно"
Цитата:
111: Ай опять врешь! Ну не договариваешь О том что они все начали приезжать потом и отбирать уже у тех, кого туда заселило государство, судиться, потом продавать по 10-20 тысяч долларов и обратно выезжать в Германию. Заметь, они просто тупо выгоняли тех, кого заселял акимат, тогда как эти хозяева сдавали на металлолом даже свои радиаторы отопления и уезжали, потом после повышения цен за пару лет они превратились в не жалеющих никого зверей Почему цены то поднялись, все же уехали?


Моло того что пользователь обвиняет меня во лжи так ещё и пишет сообщения которые не имееют отношения к теме статьи.

[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 21:33]

[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 21:44]
maxsaf
27.05.18
28766
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.25 - 21:06
#7378
Цитата:
Добринцофф:
Моло того что пользователь обвиняет меня во лжи так ещё и пишет сообщения которые не имееют отношения к теме статьи.

Попробую угадать ответ главного редактора: не нравится - подавайте в суд, пользователь правила форума не нарушил. А дальше абзац на тему: чем отличается обвинение во лжи от называния человека лжецом. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.09.2025 - 22:07]
1
17.01.12
46183
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.25 - 21:07
#7379
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Прошу обратить внимание на пост #

Ты меня оклеветал и сказал что я воровал отруби еще в 16м посту




Это раз
1
17.01.12
46183
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.25 - 21:09
#7380
Пост 22
Опять намек, что я купил квартиру на ворованных отрубях

Где судебное решение что я ВОР?
