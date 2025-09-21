Я не могу не ему не ей не че предъявить. Моя жена хоть и бывшая решила бизнес замутить. Я ей доверяю. Ну и дал деньги а её походу кинули или меня) . Мы близко общаемся. Вот как то к тестю гоняли в Россию. Мой второй папа там живёт. Я помогал и по хозяйству. И тд и тп. Врятли она меня обманула. У нас дети. Я не когда не отказывал в помощи. Помогал. Даже к её папе поехал. Казалось бы мы уже не живём. Ну меня его папа уважает.
Неа нету обмана с стороны жены. Тем более я знаю имя и фамилию той девушки с кем моя связалась. И мужа пробил в инете спортик. Ну Повторяюсь. Мне пофиг ваш спорт. Я и на ринге участвовал в студенческие годы. Иволга организовала бои без правил. 5-7 место занял. Уже не помню.
А муж несколько лет тому назад фигурировал на сайте, он на каких то там соревнования призовое место занял. Я к чему?. Они не живут вместе. Если она не читает то может он читает, или его брат, сват, сестра,мама,папа,дедушка. ДЕНЬГИ верните.. Не надо так шутить со мной. Найду инструменты к вам подобраться.
Да я ещё так потихоньку. Шаг за шагом, ну что б не кого не обидеть.. Хотя уже ситуация наколянца.) Я ещё пока не имя не фамилию не назвал. Они пусть подумают. Нужна ли им такая реклама.?. Это раз. Второе. Можно вызвать и на ринг его мужа. Не засу. Думаю справлюсь. Ещё могу по тянуть людей которые ему крышу сломают. Он че думает самый особенный.?
