Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 597 из 597«1...595596597
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 13:01
#8941
Цитата:
111:
Я не могу не ему не ей не че предъявить. Моя жена хоть и бывшая решила бизнес замутить. Я ей доверяю. Ну и дал деньги а её походу кинули или меня) . Мы близко общаемся. Вот как то к тестю гоняли в Россию. Мой второй папа там живёт. Я помогал и по хозяйству. И тд и тп. Врятли она меня обманула. У нас дети. Я не когда не отказывал в помощи. Помогал. Даже к её папе поехал. Казалось бы мы уже не живём. Ну меня его папа уважает.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 13:06
#8942
Неа нету обмана с стороны жены. Тем более я знаю имя и фамилию той девушки с кем моя связалась. И мужа пробил в инете спортик.
Ну Повторяюсь. Мне пофиг ваш спорт. Я и на ринге участвовал в студенческие годы. Иволга организовала бои без правил. 5-7 место занял. Уже не помню.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 13:41
#8943
А муж несколько лет тому назад фигурировал на сайте, он на каких то там соревнования призовое место занял. Я к чему?. Они не живут вместе. Если она не читает то может он читает, или его брат, сват, сестра,мама,папа,дедушка. ДЕНЬГИ верните.. Не надо так шутить со мной. Найду инструменты к вам подобраться.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28766
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 13:48
#8944
Цитата:
Vit:

А чё за бизнес, можешь сказать?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 13:56
#8945
Цитата:
maxsaf: А чё за бизнес, можешь сказать?
Криминальный. Подробности опасно говорить. Связано с обменом денег. Замешаны много людей. Скандал будет большой.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 14:05
#8946
Цитата:
maxsaf:
Там такую шумиху можно поднять. Я поэтому пока по доброму прошу. Там такие головы полетят.. Мама не горюй) даже Незнаю. И таможня полетит. И походу моя голова полетит .)

[Исправлено: Vit, 21.09.2025 - 14:07]
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46183
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 17:59
#8947
Хех, давал в какой то паблик в Инсте, фото и слова, а уже смотрю в Тик Токе я, только дают уже другие
А, наверно там вместе работают



[Исправлено: 111, 21.09.2025 - 19:00]
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46183
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 18:01
#8948
В Инсте про Матвея нет, хотя я давал Матвея, типа быка,
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46183
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 18:02
#8949
Цитата:
Vit:

Цитата:
Найду инструменты к вам подобраться.

Расписку брал?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 18:12
#8950
Цитата:
111:
Нет не брал. Все было на честном слове. Поэтому я буду душить по другому. С другой так сказать стороны.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 18:43
#8951
Цитата:
111:
Да я ещё так потихоньку. Шаг за шагом, ну что б не кого не обидеть.. Хотя уже ситуация наколянца.) Я ещё пока не имя не фамилию не назвал. Они пусть подумают. Нужна ли им такая реклама.?. Это раз. Второе. Можно вызвать и на ринг его мужа. Не засу. Думаю справлюсь. Ещё могу по тянуть людей которые ему крышу сломают. Он че думает самый особенный.?
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46183
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 19:44
#8952
Цитата:
Vit:

Цитата:
Да я ещё так потихоньку. Шаг за шагом, ну что б не кого не обидеть.. Хотя уже ситуация наколянца.) Я ещё пока не имя не фамилию не назвал.

Зачем себя успокаиваешь, от тебя это уже будет клевета и за ринг тебе 107ю по моему впаяют от трех до семи лет
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28766
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 21:13
#8953
Виталя, время ты им дал до этого воскресенья или до следующего?
Страница 597 из 597«1...595596597
