Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 07:06
В Министерстве труда отреагировали на сообщения о запрете совмещения нескольких мест работ. В ведомстве напомнили, что жители страны могут работать в нескольких местах и у разных работодателей. Однако при этом должны соблюдаться ограничения.
Отправлено: 20.09.25 - 22:51
Цитата:
Квартиру не купишь,дом то же ,можно купить дачный домик но это будет в Казахстане ,а не в Германии,так что да,уже не деньги,можете возвращаться
Эл-починно:
Ну если сегодня в Казахстане 10000 не деньги, то пора обратно
Ну если сегодня в Казахстане 10000 не деньги, то пора обратно
Квартиру не купишь,дом то же ,можно купить дачный домик но это будет в Казахстане ,а не в Германии,так что да,уже не деньги,можете возвращаться
Отправлено: 21.09.25 - 04:24
Цитата:
Я же тебе уже писал выше уезжать надо было 20-25 лет,в то время когда ты воровал отруби,когда з\п просто не платили ,свет включали по графику и люди просто выживали ,и бежали отсюда,тогда да, они презжали в благополучную Германию,как в рай.
А сейчас то зачем?
111:
Ладно, опустим это и вопрос, все, кто сейчас приезжают в Германию
Ладно, опустим это и вопрос, все, кто сейчас приезжают в Германию
Я же тебе уже писал выше уезжать надо было 20-25 лет,в то время когда ты воровал отруби,когда з\п просто не платили ,свет включали по графику и люди просто выживали ,и бежали отсюда,тогда да, они презжали в благополучную Германию,как в рай.
А сейчас то зачем?
Отправлено: 21.09.25 - 07:24
Цитата:
Добринцофф: А сейчас то зачем?Согласен. Эх если бы я только знал как круто в польше. Уехал бы молодым. Язык для меня лёгкий. Это смесь Беларусии и Украины. А немецкий тяжёлый и корявый. А щас ехать как то уже и смысла нету. Уровень жизни у нас поднялся. По сути мы одинаково с немцами живём. Зп у них то выше но и расходы у них большие на жизнь.
Отправлено: 21.09.25 - 07:35
Чем мы на мой взгляд отличается от Германии. У нас проблема с архитектурой. Не умеют красиво строить. А ещё если бы не было всяких утиль сборов, растаможек и первичек то все Костанайцы гоняли бы на хороших свежих автомобилях. А что бы немцы не зазновались, надо к ним отправить наших чиновников. Они им быстро всю их красивую зелень, красивые цветы откронируют.
Отправлено: 21.09.25 - 12:33
Цитата:
Цитата:
Ну как то не нужно чуши гнать, в 2000м году я заработал за полгода на квартиру
В Рудном каждый год покупал по 3-4 квартиры несколько лет
Это я сейчас выживаю, в то время зарабатывал неплохо я и тут
Добринцофф:
Цитата:
Я же тебе уже писал выше уезжать надо было 20-25 лет,в то время когда ты воровал отруби,когда з\п просто не платили ,свет включали по графику и люди просто выживали ,и бежали отсюда,
Ну как то не нужно чуши гнать, в 2000м году я заработал за полгода на квартиру
В Рудном каждый год покупал по 3-4 квартиры несколько лет
Это я сейчас выживаю, в то время зарабатывал неплохо я и тут
Отправлено: 21.09.25 - 12:38
Цитата:
111: Рудном каждый год покупал по 3-4 квартиры несколько летСвистун. Хаты тогда стоили 100-300 долларов. Они на фиг были не кому не нужны. Помню чемоданщики приходили и просили что б у них купили квартиру.
Отправлено: 21.09.25 - 18:06
Цитата:
Цитата:
Верно.
Я в Казино тогда работал, за 100 баксов и покупал
В казино хату снимали и питание для меня бесплатно
Плюс чаевые, хорошо зарабатывал и покупал
Vit:
Цитата:
Хаты тогда стоили 100-300 долларо
Верно.
Я в Казино тогда работал, за 100 баксов и покупал
В казино хату снимали и питание для меня бесплатно
Плюс чаевые, хорошо зарабатывал и покупал
Отправлено: 21.09.25 - 19:05
Цитата:
На ворованных отрубях?Ты предлагаеш всем идти и воровать,что бы как то выжить?
111:
Ну как то не нужно чуши гнать, в 2000м году я заработал за полгода на квартиру
Ну как то не нужно чуши гнать, в 2000м году я заработал за полгода на квартиру
На ворованных отрубях?Ты предлагаеш всем идти и воровать,что бы как то выжить?
Отправлено: 21.09.25 - 19:15
Цитата:
Я за 300 продавал хату в которой сейчас магазин,год объява висела никому нафик не нужна,потомучто работы нет,денег нет и все мечтали свалить отсюда,в том числе и я.
У нас в двухэтажке из 8 квартир 5 было брошенных,люди просто уехали не смогли продать их,а в доме не было ни газа ,ни отопления ни канализации.
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 20:16]
Vit:
Хаты тогда стоили 100-300 долларов.
Хаты тогда стоили 100-300 долларов.
Я за 300 продавал хату в которой сейчас магазин,год объява висела никому нафик не нужна,потомучто работы нет,денег нет и все мечтали свалить отсюда,в том числе и я.
У нас в двухэтажке из 8 квартир 5 было брошенных,люди просто уехали не смогли продать их,а в доме не было ни газа ,ни отопления ни канализации.
[Исправлено: Добринцофф, 21.09.2025 - 20:16]
Отправлено: 21.09.25 - 19:17
Цитата:
Цитата:
Это была моя зарплата, те 4 мешка зерноотходов кстати
Частичная, где то , 20 хотел написать процентов, но нет, процентов 2-5, они всех нас кинули, там человек 50, я взял свое кстати и горжусь этим, что смог.
Свои деньги не воруют, их забирают
[Исправлено: 111, 21.09.2025 - 20:18]
Добринцофф:
Цитата:
На ворованных отрубях?Ты
Это была моя зарплата, те 4 мешка зерноотходов кстати
Частичная, где то , 20 хотел написать процентов, но нет, процентов 2-5, они всех нас кинули, там человек 50, я взял свое кстати и горжусь этим, что смог.
Свои деньги не воруют, их забирают
[Исправлено: 111, 21.09.2025 - 20:18]
Отправлено: 21.09.25 - 19:26
Цитата:
Цитата:
Не знаю, я в Костанае сперва взял за 800, хотя где сейчас нотариус на первом напротив Марта, стоила 500, первый этаж никто не хотел брать и я не додумал, взял на пятом этаже, и пошла родимая.
Через пару лет ниже этажом брал за 23500 долларами
Кстати я ее отдал бесплатно тем, кто меня воспитал
Добринцофф:
Цитата:
Я за 300 продавал хату в которой сейчас магазин
Не знаю, я в Костанае сперва взял за 800, хотя где сейчас нотариус на первом напротив Марта, стоила 500, первый этаж никто не хотел брать и я не додумал, взял на пятом этаже, и пошла родимая.
Через пару лет ниже этажом брал за 23500 долларами
Кстати я ее отдал бесплатно тем, кто меня воспитал
Отправлено: 21.09.25 - 19:32
Цитата:
Цитата:
Ай опять врешь!
Ну не договариваешь
О том что они все начали приезжать потом и отбирать уже у тех, кого туда заселило государство, судиться, потом продавать по 10-20 тысяч долларов и обратно выезжать в Германию.
Заметь, они просто тупо выгоняли тех, кого заселял акимат, тогда как эти хозяева сдавали на металлолом даже свои радиаторы отопления и уезжали, потом после повышения цен за пару лет они превратились в не жалеющих никого зверей
Почему цены то поднялись, все же уехали?
Добринцофф:
Цитата:
люди просто уехали не смогли продать
Ай опять врешь!
Ну не договариваешь
О том что они все начали приезжать потом и отбирать уже у тех, кого туда заселило государство, судиться, потом продавать по 10-20 тысяч долларов и обратно выезжать в Германию.
Заметь, они просто тупо выгоняли тех, кого заселял акимат, тогда как эти хозяева сдавали на металлолом даже свои радиаторы отопления и уезжали, потом после повышения цен за пару лет они превратились в не жалеющих никого зверей
Почему цены то поднялись, все же уехали?
