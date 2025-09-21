НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на мясо
 
 
NG.kz
Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на мясо
21.09.25 - 18:09
В Министерстве сельского хозяйства заверяют, что цена 3 400–3 500 тенге за килограмм является средней оптовой ценой на говядину у производителей. В ведомстве уточняют, что в торговых точках столицы мясо реализуется с учётом расходов за доставку, хранение и других объективных факторов.
111
Re: Минсельхоз объяснил свое заявление и назвал другие цены на...
21.09.25 - 18:09
Мое фото, разлетевшееся по интернету вдруг



Что то тут не видать цены даже в 4300 по ацтанинским ценникам
