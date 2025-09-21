НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
 
 
Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
Отправлено: 21.09.25 - 15:12
Наша читательница прислала на редакционный WhatsApp сообщение: «Извините, может, это пустяк, но что у вас можно узнать насчет пауков? Честно скажу, очень испугалась, что это, возможно, каракурт (черная вдова). Убить не успела, крышку от ящика уронила, и он упал в помидоры». Ну что ж, попробуем разобраться, кто напугал читательницу.
Читать новость

Подозревается в сильной ядовитости - Как восьминогая живность может наводить ужас на людей и насколько обоснован этот страх
Отправлено: 21.09.25 - 15:12
Ладно. С пауками все понятно. Они и в правду жуть наводят. Не приятные на вид мне лучше скажите куда эти пропали. Сороконожки. Или мухоловка.. Раньше спиш дома и слышишь кто шагает по потолку. Сначало думаешь может карлосон. А нет букашка какая-то. Одну прихлопнул. Потом вторую. Все смотрю нету больше. Изчезли.

