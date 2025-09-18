НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 596 из 597«1...594595596597»
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4665
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 21:30
#8926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
отказываются помогать в самолечении, даже животных.

Ну это и правильно. Главное, что могут предсказать вероятность и относительную возможность, развития, появления того или другого заболевания. Или хотя бы склонность к чему то. Это уже достаточно и полезно. А как с этим жить, тоже можно рекомендации получить. А лечить должны все же те, кто лечит - Врач.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 21:36
#8927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Что об этом думает ИИ:

Мне основы знания давала мама и образование
И к своему счастью я не обращаюсь и не разговариваю с Богом или еще с кем то там , считая его за свою мать.
Вот это да, болезнь, искать психотерапию там
У меня для этого есть жена и дети
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 21:41
#8928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Постоянный, навязчивый поиск информации может быть связан с: Обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Заметь, вы по темам не пишите, лишь гоняетесь за моими постами
И у кого этот ПМС, ой, ОКР?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 21:47
#8929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
Ну,вот! ИИ подтвердил мои предположения об ОКР данного пользователя на основании его постов!:-P

Разве он не подтвердил твою одержимость , которая бегает за моими постами вот уже лет 15?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28764
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 22:53
#8930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мне основы знания давала мама и образование И к своему счастью я не обращаюсь и не разговариваю с Богом или еще с кем то там , считая его за свою мать. Вот это да, болезнь, искать психотерапию там У меня для этого есть жена и дети

Пфффф, что-то как то слабенько, ты можешь лучше, ну-ка напрягись :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28764
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 23:20
#8931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:
Оптоволокно пока никто не подключал! так что не надо. На это нет денег!

Это не значит, что оно не соединяет поселок с областным центром и не используется. Уверен на 100% что ваша информация как минимум ошибочная.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28764
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 23:27
#8932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV: Второе я сам инженер-радиотехник со стажем более 40 лет, и проживаю здесь.
Тогда объясните мне, что там у вас за кабель 85 года, и как по вашему весь поселок получает через него интернет?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28764
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 23:40
#8933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:
Вот вы вообще то проживаете в другом государстве, чего сюда то лезете со своими 5 копейками? Или вы наш доморощенный любитель казахтелекома? Что не зная истинного пооложения дел так рьяно защищаете их а меня пытаетесь в чём то обвинить? Сидите тихо, пока не пришло лихо!

Что и требовалось доказать. Обычные скандалисты, вам лишь бы кричать громче, а факты и истина вас не интересуют.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28764
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 23:44
#8934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV: Письмо у меня передо мной лежит. Что Вам его в личку отправить? Или как?

Зачем в личку. Выкладывайте так, чтобы все видели. Можете закрасить там приватную информацию, она не нужна. Или боитесь что к вам из Казахтелекома инженеры ночью придут и пытать будут? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28764
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.09.25 - 23:47
#8935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV: Всё можете не отвечать. мне фиолетово ваше мнение делитанта.

Я работаю в ISP, который тянет оптоволокно в каждый дом, FTTH, не GPON. Так уж и быть, дам вам фору :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8380
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.09.25 - 06:46
#8936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
может по анализу пота, крови, мочи предсказать на будущее возможные заболевания


Хорошо бы - было так: - а, то идёшь на приём к какому то УЗКОМУ специалисту, платишь по 12 000- 15 000 тенге только лишь за 10-минутный приём, слушаешь его ЭКАНИЕ и БЕКАНИЕ почерпнутое из интернета и уходишь с НИ с ЧЕМ, но с толстым рецептом нужных или ненужных лекарств для КОРМЯЩЕЙ его аптеки.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.09.25 - 11:27
#8937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Сколько накосил?
У меня знакомый накосил жене на тачилу за 15 лямов, но это так себе, мелочь, косит вроде еще, или не косит уже
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16944
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 12:29
#8938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе орудует мошенник, вернее Мощеница значит так. Если вы/ты к выходным 10 лямов не вернёте моей знакомой. Там и мои деньги это я занял ей. Я раструблю по всем группам, по всем форумам. Вашу Имя и фамилию. И мне глубоко плевать что у вас муж спортик. И мне плевать что у вас крыша в кнб сидит и крышует. Я в Астану зайду и все расскажу. У вас время до воскресенье. Деньги вернуть.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 12:39
#8939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Если вы/ты к выходным 10 лямов не вернёте

Она что, пользователь этого форума НГ?
Таноми что ли или Лиля?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16944
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.09.25 - 12:46
#8940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Она что, пользователь этого форума НГ? Таноми что ли или Лиля?

Нет. Не они. Может читатель. Я пока просто предупредил.. Пока ещё держу себя в руках. Мужа я уже изучил. Спортик. Немного не адекват. Вобщем я пока молчу. Жду. Деньги вернуть. Не надо играть с огнём.
Профайл
Страница 596 из 597«1...594595596597»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS