Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?

Отправлено: - 08:52

Забыл добавить. Я там ровно 2 дня отработал. Друзья узнали, позвонили и кричат у тебя че там ваще уже что-ли мозги свистят. Ты че к нам не обратился. У нас есть Новая машина стоит ещё в салафане только с Европы пригнали. давай к нам. Я сразу же позвонил Брунеру говорю ноги мне покоя не дают. Завтра я не выйду на работу. Он, окей дело твоё смотри сам. Уговаривать не буду. И все, тогда ещё не было валидаторов. Я выручку отдал что б ко мне притензий не было. И со спокойной душой уволился.