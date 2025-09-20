Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52600
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 11:36
В последнее время региональные и городские СМИ пестрят заголовками об общественном транспорте: сперва оптимизация схемы движения 120-го маршрута, затем оптимизация графиков движения на городских маршрутах, после этого - судебные тяжбы перевозчика Александра Брунера с акиматом. Все это натолкнуло меня на мысли о том, что же привело к этим проблемам.
Читать новость
Читать новость
Re: Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 11:36
Брунера я лично знаю. Я ногу сломал вобщем без работы остался. Не помню кто мне телефон дал его. Я позвонил говорю могу руль держать. Опыт в дальноьое. Он ок. Клевый мужик. Он такой мне я тебя хромлго за километр. Я говорит сразу понял. С папочкой идешь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 388
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 12:09
⠀⠀⠀
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:23]
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:23]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1787
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 12:56
Цитата:
Набор слов,ничё не понятно.
Vit:
С папочкой идешь
С папочкой идешь
Набор слов,ничё не понятно.
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 13:44
Цитата:
Сабыр: Набор слов,ничё не понятноПодрался. Сломал ногу. 4 месяца вялился. Мама меня кормила) остался без работы. Знакомый мне дал номер Брунера. Я позвонил. Он мне сказал приезжай. Посмотрим на тебя..
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 13:45
Понятно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 158
Re: Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 22:05
Дельные предложения, ещё бы убрать амбиции акимата и прислушаться..
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 21.09.25 - 08:52
Забыл добавить. Я там ровно 2 дня отработал. Друзья узнали, позвонили и кричат у тебя че там ваще уже что-ли мозги свистят. Ты че к нам не обратился. У нас есть Новая машина стоит ещё в салафане только с Европы пригнали. давай к нам. Я сразу же позвонил Брунеру говорю ноги мне покоя не дают. Завтра я не выйду на работу. Он, окей дело твоё смотри сам. Уговаривать не буду. И все, тогда ещё не было валидаторов. Я выручку отдал что б ко мне притензий не было. И со спокойной душой уволился.
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 21.09.25 - 08:57
Тяжелая работа. Не физически а морально тяжело работать с пассажирами. Просьба не выносите мозг водителям. Им и так тяжело целый день по городу ездить. И ещё выслушивать всяких бабушек которые долго ждут автобус.
Re: Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 21.09.25 - 11:58
Семён. Я как водитель который каждый день связывается с техникой. Ремонтом занимаюсь, сталкиваюсь с разными форс-мажорными ситуациями.
Думаю что сегодня проблема детская про интервалы.
Беда нас всех ждёт завтра. Уже щас я знаю что эти китайские ведра испытывают проблемы. 50 тыщ не прошли а уже моторы снимают. Месяц не могут отремонтировать. Наверно спотыкается от простых проблем, простую прокладку не могут найти.
Че там щас модно?
Маркетплейс в инете заказывать)
Будет беда. Они все скоро встанут. И тогда бизнесу придется новые покупать. А это повышение цен 5а проезд. И не на 50 тенге а на 300 что б как то отбить машину и платить зп.
Думаю что сегодня проблема детская про интервалы.
Беда нас всех ждёт завтра. Уже щас я знаю что эти китайские ведра испытывают проблемы. 50 тыщ не прошли а уже моторы снимают. Месяц не могут отремонтировать. Наверно спотыкается от простых проблем, простую прокладку не могут найти.
Че там щас модно?
Маркетплейс в инете заказывать)
Будет беда. Они все скоро встанут. И тогда бизнесу придется новые покупать. А это повышение цен 5а проезд. И не на 50 тенге а на 300 что б как то отбить машину и платить зп.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать