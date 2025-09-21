НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Три вкуса, три цвета, три аромата. Изготовление домашних лимонадов - занятие увлекательное и полезное
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52600
Три вкуса, три цвета, три аромата. Изготовление домашних лимонадов - занятие увлекательное и полезное
Отправлено: 21.09.25 - 08:30
Добавлю: и всесезонное. В трио, которое представил на дегустацию команде «НГ» наш автор (:Я_наВкусе, были напитки как из дачных фруктов, так и из тех, что у нас можно найти только в магазине. Употребление лимонадов - универсальное, это не всегда прохладительный напиток. Можно и зимой себя угощать.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16935
Re: Три вкуса, три цвета, три аромата. Изготовление домашних...
Отправлено: 21.09.25 - 08:30
#1
Иногда хочется сладенькое.
Я так делаю: покупаю какой нибудь сок но с большим горлышком. После употребления бутылку не выкидываю. Беру лайм и мед туда загружаю. Даю немного отстоятся. Вкусно.
А вот мяту че то в последнее время не могу найти в магазинах. Три ингредиента получилось ваще идиально.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16935
Re: Три вкуса, три цвета, три аромата. Изготовление домашних...
Отправлено: 21.09.25 - 08:32
#2
Можно конечно и лимон. Но у это как то примитивно. Стандартно и скучно. А у лайма привкус оригинальный.
