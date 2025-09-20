НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
 
 
N
§ NG.kz
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52597
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 07:06
В Министерстве труда отреагировали на сообщения о запрете совмещения нескольких мест работ. В ведомстве напомнили, что жители страны могут работать в нескольких местах и у разных работодателей. Однако при этом должны соблюдаться ограничения.
Добринцофф
§ Добринцофф
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10412
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 22:51
Цитата:
Эл-починно:
Ну если сегодня в Казахстане 10000 не деньги, то пора обратно

Квартиру не купишь,дом то же ,можно купить дачный домик но это будет в Казахстане ,а не в Германии,так что да,уже не деньги,можете возвращаться :-)
Добринцофф
§ Добринцофф
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10412
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 21.09.25 - 04:24
Цитата:
111:
Ладно, опустим это и вопрос, все, кто сейчас приезжают в Германию

Я же тебе уже писал выше уезжать надо было 20-25 лет,в то время когда ты воровал отруби,когда з\п просто не платили ,свет включали по графику и люди просто выживали ,и бежали отсюда,тогда да, они презжали в благополучную Германию,как в рай.
А сейчас то зачем?
Vit
§ Vit
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16928
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 21.09.25 - 07:24
Цитата:
Добринцофф: А сейчас то зачем?
Согласен. Эх если бы я только знал как круто в польше. Уехал бы молодым. Язык для меня лёгкий. Это смесь Беларусии и Украины. А немецкий тяжёлый и корявый. А щас ехать как то уже и смысла нету. Уровень жизни у нас поднялся. По сути мы одинаково с немцами живём. Зп у них то выше но и расходы у них большие на жизнь.
Vit
§ Vit
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16928
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 21.09.25 - 07:35
Чем мы на мой взгляд отличается от Германии. У нас проблема с архитектурой. Не умеют красиво строить. А ещё если бы не было всяких утиль сборов, растаможек и первичек то все Костанайцы гоняли бы на хороших свежих автомобилях. А что бы немцы не зазновались, надо к ним отправить наших чиновников. Они им быстро всю их красивую зелень, красивые цветы откронируют.
