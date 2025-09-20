Re: США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное...

Все таки мы безо всякой войны, отдали США запасы редкокаких то там металлов?

Интересно, Украина отдает 50 на 50, при всем при том, она отбивается от США, чтоб не отдать больше

Мы отдадим 95 на 5?

И это всё?

Просто так вот?