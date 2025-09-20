НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное казахстанско-американское предприятие начнет разведку на юге области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52597
США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное казахстанско-американское предприятие начнет разведку на юге области
Отправлено: 20.09.25 - 17:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СП Akbulak REE Ltd, созданное АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и американской инвестиционной компанией Cove Capital, займется реализацией геологоразведочного проекта на участке Акбулак в Костанайской области. Он располагается в 35 км от Аркалыка. Согласно историческим геологическим данным, участок содержит запасы редкоземельных элементов.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46168
Re: США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное...
Отправлено: 20.09.25 - 17:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки мы безо всякой войны, отдали США запасы редкокаких то там металлов?
Интересно, Украина отдает 50 на 50, при всем при том, она отбивается от США, чтоб не отдать больше
Мы отдадим 95 на 5?
И это всё?
Просто так вот?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1496
Re: США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное...
Отправлено: 20.09.25 - 17:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нефтянку отдали, теперь редкие металлы
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
158
Re: США - к нам, на «редкие земли». В сентябре совместное...
Отправлено: 20.09.25 - 22:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже геологоразведку ума нет провести, хотя существует целая структура -" Казгеология" ..75 % отдаём , ну очень умно и патриотично! Сырьевой придаток,что ещё говорить..зато съезд мировых религий провели за миллиарды,утёрли нос всем.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS