Отправлено: 20.09.25 - 14:31
🔹 Какие данные нужны для проектирования?
Для разработки и оптимизации маршрутов требуется сбор и анализ следующих данных:
...Демографические
Распределение населения по районам, плотность застройки, возрастная структура, уровень автомобилизации
...Градостроительные
План города, зонирование (жилые, деловые, промышленные районы), транспортная инфраструктура (дороги, мосты, тоннели)
...Транспортные потоки
Коридоры пассажиропотока (О-Д матрица — "откуда-куда"), пиковые нагрузки, использование личного транспорта
,,,Существующая сеть ОТ
Карта действующих маршрутов, интервалы, загрузка, отзывы пассажиров, статистика аварий
....Инфраструктурные ограничения
Ширина улиц, наличие выделенных полос, технические возможности депо, зарядных станций (для электротранспорта)
...Экономические показатели
Бюджет на содержание ОТ, стоимость топлива/электроэнергии, тарифная политика, субсидии
...Поведенческие данные
Социологические опросы, предпочтения пассажиров, причины отказа от ОТ
...Временные факторы
Изменения в течение дня (утренние/вечерние пики), сезонные колебания, события
Отправлено: 20.09.25 - 14:33
На основе этих данных строится транспортная модель города, которая позволяет имитировать потоки и тестировать различные сценарии развития сети до их реализации "в металле".
Международные стандарты и лучшие практики ITDP (Institute for Transportation and Development Policy): Рекомендации по скорости, частоте, доступности и интеграции. UITP (International Association of Public Transport): Стандарты качества обслуживания и безопасности. TOD (Transit-Oriented Development): Принципы застройки вокруг транспортных узлов для повышения плотности и пешеходной доступности.
🔹 Рекомендации по развитию
Ввести выделенные полосы на основных транспортных коридорах.
Создать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в ключевых точках.
Перейти к умной транспортной системе (ITS): GPS-мониторинг, онлайн-расписания, сбор данных через билетные системы.
Поэтапно внедрять экологичный транспорт (электробусы, водородные автобусы).
Организовать обратную связь с гражданами (опросы, мобильные приложения).
Заключение
Для города с 250 тыс. жителей важно создать сбалансированную, удобную и устойчивую транспортную систему, сочетающую автобусы, троллейбусы и, при необходимости, маршрутные такси.
Успешность зависит не только от технических решений, но и от участия горожан, прозрачности планирования и долгосрочной стратегии развития городской мобильности.
Отправлено: 20.09.25 - 19:56
Главное - как. Допустим, я не шарю, как промпты делать правильно, и как потом проверит результат выдачи, но хочу вытащить максимально полезный или правильный результат. Сначала пишу кривой запрос ЛЛМке с просьбой создать промпт по моему вопросу. Полученный промпт отдаю другой ЛЛМке (или этой же, но в отдельном окне) на проверку. Промпт уже хорош, но она его дополнительно проверяет, и вылизывает, с пояснениями, почему да как. Финальный промпт отдаем ЛЛМке, она по нему готовит хороший развернутый ответ. Ответ отдаем обратно на проверку, можно два, три раза, с пояснениями, что и почему она поменяла, ну и окончательный ответ уже используем. Так вероятность галлюцинаций стремится к нулю, и это же ключ к тому, как ломки могут самоулучшаться, просто проверяя друг друга. Я думаю, древние философы точно так же, не имея достаточных научных данных, в споре друг с другом рождали истину, ну или какие-то мудрые вещи. То есть не обязательно иметь фидбэк от восьми миллиардов человек, хотя и это тоже очень помогает. У них по 100 миллионов активных пользователей в неделю, так что самообучение на основе обратной связи там наверняка работает.
Главное - как. Допустим, я не шарю, как промпты делать правильно, и как потом проверит результат выдачи, но хочу вытащить максимально полезный или правильный результат. Сначала пишу кривой запрос ЛЛМке с просьбой создать промпт по моему вопросу. Полученный промпт отдаю другой ЛЛМке (или этой же, но в отдельном окне) на проверку. Промпт уже хорош, но она его дополнительно проверяет, и вылизывает, с пояснениями, почему да как. Финальный промпт отдаем ЛЛМке, она по нему готовит хороший развернутый ответ. Ответ отдаем обратно на проверку, можно два, три раза, с пояснениями, что и почему она поменяла, ну и окончательный ответ уже используем. Так вероятность галлюцинаций стремится к нулю, и это же ключ к тому, как ломки могут самоулучшаться, просто проверяя друг друга. Я думаю, древние философы точно так же, не имея достаточных научных данных, в споре друг с другом рождали истину, ну или какие-то мудрые вещи. То есть не обязательно иметь фидбэк от восьми миллиардов человек, хотя и это тоже очень помогает. У них по 100 миллионов активных пользователей в неделю, так что самообучение на основе обратной связи там наверняка работает.
Отправлено: 20.09.25 - 21:39
Ну вот же! Он знает что нужно делать: собираешь такие-то данные, строишь там-то модель с учетом перспективы. Зачем он выдаёт эту хрень про "комплексный подход" и прочее бла-бла-бла? И ещё, нафига повторять запрос? "В городе с населением примерно в 250к жителей...", а что в городе с населением в 100к или в миллион это как-то по-другому происходит?
