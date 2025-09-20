НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Два возгорания произошло в Костанае за сегодня
 
 
﻿Два возгорания произошло в Костанае за сегодня
20.09.25 - 20:04
В доме №21 по ул. Майлина, на втором этаже в одной из квартир загорелась еда на плите без распространения огня, помещение быстро заполнилось густым дымом. А на ул. Уральской произошло возгорание легкового автомобиля.


Re: ﻿Два возгорания произошло в Костанае за сегодня
20.09.25 - 20:04
Цитата:
На ул. Уральской

Переименовали же её...
