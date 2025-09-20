Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52597
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 07:06
В Министерстве труда отреагировали на сообщения о запрете совмещения нескольких мест работ. В ведомстве напомнили, что жители страны могут работать в нескольких местах и у разных работодателей. Однако при этом должны соблюдаться ограничения.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7741
Re: Казахстанцам запретили работать в нескольких местах...
Отправлено: 20.09.25 - 07:06
должны брать отпуск одновременно как на
Разве такое возможно,люди от безысходности одевают на шею второе ярмо и становятся послушными волами тянущие этот проклятый крест вечного работника. Мне кажется такие законы,якобы с заботой о работяг, придумать могли те кто никогда не был на месте их месте. А вот поднять зарплату чтобы люди не шли на эту кабалу, конечно ума не хватит
Разве такое возможно,люди от безысходности одевают на шею второе ярмо и становятся послушными волами тянущие этот проклятый крест вечного работника. Мне кажется такие законы,якобы с заботой о работяг, придумать могли те кто никогда не был на месте их месте. А вот поднять зарплату чтобы люди не шли на эту кабалу, конечно ума не хватит
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1813
Re: Казахстанцам запретили работать в нескольких местах...
Отправлено: 20.09.25 - 10:04
Да тут всё просто. Поскольку конкурентно неквалифицированные кадры, ещё и до кучи сильно не мозговитые, на работу устроиться не могут, по понятным причинам, вот мы придумали ограничения так чтобы их вынужденно брали в работники. В условиях когда в бюджете дыра и нет возможности искусственно стимулировать строительство, ни(чего) умнее не придумали . В общем-то едва ли кто ожидал что смогут придумать.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1813
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:16
Кстати, возможно россиянам не хватает квалифицированных (хоть сколько-нибудь) кадров для работы, пусть даже вахтовым методом, и это такой дружественный жест с нашей стороны.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16926
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:28
Цитата:
Карачун:Не хватает. Например возьмём мою профессию. Беларуссы и Россия не когда нас на работу не брала. Незнаю по какой причине. Не брала и все. Щас берет. Более того она Россию научилась телефоны брать. Звонит. Мы вас приглашаем на работу. Очуметь.
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:32
Друг в Германии просил поднять з\п,но тщетно,в итоге решил уволиться с предприятия где проработал лет 10 не меньше,сейчас с апреля месяца получает полную з\п от бывшего работодателя+какие то деньги о государства типа он безработный,за это время съездил отдохнул на остров "Фуэртевентура",а за 100 км от дома купил себе домик на берегу живописного озера,ездит туда на велобайке отдыхает,купается загорает,кроме этого супруга систематически берёт больничные на 2-3 дня и они вместе сней катаются на великах до ближлежащих стран,последний раз были в Страсбурге,на работу сильно не торопиться,так его девиз по жизни «мы работаем, чтобы жить, а не живём, чтобы работать»
А как у нас живут безработные?
[Исправлено: Добринцофф, 20.09.2025 - 11:33]
А как у нас живут безработные?
[Исправлено: Добринцофф, 20.09.2025 - 11:33]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46168
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:50
Цитата:
Цитата:
А не помнишь того человека, кто тут на форуме доказывал очень сильно, что именно в Германии сейчас жить очень плохо и все германцы массово уезжают в Россию, потому что там лучше, ну или сюда?
Добринцофф:
Цитата:
съездил отдохнул на остров "Фуэртевентура",а за 100 км от дома купил себе домик на берегу живописного озера,ездит туда на велобайке отдыхает,купается
А не помнишь того человека, кто тут на форуме доказывал очень сильно, что именно в Германии сейчас жить очень плохо и все германцы массово уезжают в Россию, потому что там лучше, ну или сюда?
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 18:31
Цитата:
Я доказывал,а что не так?Сейчас там делать нечего,мне даже друзья и родственники которые там живут так и говорят.
Тот друг про которого я писал уехал 25 лет назад,успел ещё попасть в хорошие времена,он много работал всё это время,выходил по выходным подрабатывал,взял дом в ипотеку ,а год назад её досрочно погасил,теперь можно и расслабиться отдохнуть.
А если ты сейчас приедешь с голой ЖП,то будешь получать пособие копейки,работать за эти же копейки на грязных работах которых едва будет хватать на пропитание и аренду жилья.
111:
А не помнишь того человека, кто тут на форуме доказывал очень сильно, что именно в Германии сейчас жить очень плохо
А не помнишь того человека, кто тут на форуме доказывал очень сильно, что именно в Германии сейчас жить очень плохо
Я доказывал,а что не так?Сейчас там делать нечего,мне даже друзья и родственники которые там живут так и говорят.
Тот друг про которого я писал уехал 25 лет назад,успел ещё попасть в хорошие времена,он много работал всё это время,выходил по выходным подрабатывал,взял дом в ипотеку ,а год назад её досрочно погасил,теперь можно и расслабиться отдохнуть.
А если ты сейчас приедешь с голой ЖП,то будешь получать пособие копейки,работать за эти же копейки на грязных работах которых едва будет хватать на пропитание и аренду жилья.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46168
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 19:02
Цитата:
Цитата:
Обычно едут туда те, у кого боле менее деньги и тут есть.
Ладно, опустим это и вопрос, все, кто сейчас приезжают в Германию, и их дети, будут нищими и никогда там ничего не заработают и их дети?
Добринцофф:
Цитата:
А если ты сейчас приедешь с голой ЖП,то будешь получать пособие копейки,работать за эти же копейки на грязных работах которых едва будет хватать на пропитание и аренду жилья.
Обычно едут туда те, у кого боле менее деньги и тут есть.
Ладно, опустим это и вопрос, все, кто сейчас приезжают в Германию, и их дети, будут нищими и никогда там ничего не заработают и их дети?
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 19:21
Цитата:
Бред какой то. Если он сам уволился, то ничего не получит, не от работодателя, ни от государства (3 месяца). Если попал под сокращения или его уволили, то да. Может получить (Abfindung) - типа компенсации за проработанные годы. И от государства 80% от ЗП, но только на год. Так что тут кто то сильно врёт. Что бы купит какой то домик, у озера, нужны средства. А это значит, ему придётся сного работать. Или продавать нажитое.
Добринцофф:
Друг в Германии просил поднять з\п,но тщетно,в итоге решил уволиться с предприятия где проработал лет 10 не меньше,сейчас с апреля месяца получает полную з\п от бывшего работодателя+какие то деньги о государства типа он безработный,
Друг в Германии просил поднять з\п,но тщетно,в итоге решил уволиться с предприятия где проработал лет 10 не меньше,сейчас с апреля месяца получает полную з\п от бывшего работодателя+какие то деньги о государства типа он безработный,
Бред какой то. Если он сам уволился, то ничего не получит, не от работодателя, ни от государства (3 месяца). Если попал под сокращения или его уволили, то да. Может получить (Abfindung) - типа компенсации за проработанные годы. И от государства 80% от ЗП, но только на год. Так что тут кто то сильно врёт. Что бы купит какой то домик, у озера, нужны средства. А это значит, ему придётся сного работать. Или продавать нажитое.
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 19:25
Цитата:
Тоже бред. Раньше просто была программа для переселенцев, в помощь. Сегодня её нет. Но кто тогда ничем не стал, не станет и сегодня чем - то. Имхо. А если с руками и с головой дружишь, то и сегодня легко утроиться. (как и везде в мире собственно)
То о чём вы пишете, типичное мышление, для переселенцев с невысоким уровнем образования. Надменно думающих о других. Знаком с подобными индивидами лично. Они всегда всё правильно и во время делают - другие нет.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 20:59]
Добринцофф:
Я доказывал,а что не так?Сейчас там делать нечего,мне даже друзья и родственники которые там живут так и говорят.
Я доказывал,а что не так?Сейчас там делать нечего,мне даже друзья и родственники которые там живут так и говорят.
Тоже бред. Раньше просто была программа для переселенцев, в помощь. Сегодня её нет. Но кто тогда ничем не стал, не станет и сегодня чем - то. Имхо. А если с руками и с головой дружишь, то и сегодня легко утроиться. (как и везде в мире собственно)
То о чём вы пишете, типичное мышление, для переселенцев с невысоким уровнем образования. Надменно думающих о других. Знаком с подобными индивидами лично. Они всегда всё правильно и во время делают - другие нет.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 20:59]
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 20:46
Цитата:
Ну разумеется не сам,он просил повышения з\п ему отказали,в итоге был договор что разойдётся с работодателем мирно,но тот будет ему какое то время выплачивать полную з\п.
Цитата:
Где я вру вы жа сами написали
Цитата:
Сейчас только пол года прошло.
Эл-починно:
Если он сам уволился,
Если он сам уволился,
Ну разумеется не сам,он просил повышения з\п ему отказали,в итоге был договор что разойдётся с работодателем мирно,но тот будет ему какое то время выплачивать полную з\п.
Цитата:
Эл-починно:
Так что тут кто то сильно врёт
Так что тут кто то сильно врёт
Где я вру вы жа сами написали
Цитата:
Эл-починно:
Если попал под сокращения или его уволили, то да. Может получить (Abfindung) - типа компенсации за проработанные годы. И от государства 80% от ЗП, но только на год.
Если попал под сокращения или его уволили, то да. Может получить (Abfindung) - типа компенсации за проработанные годы. И от государства 80% от ЗП, но только на год.
Сейчас только пол года прошло.
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 20:49
Цитата:
Домик продаётся без земли,стоит 10000 евро,сейчас это даже у нас уже не деньги,а в Германии тем более.
Эл-починно:
Что бы купит какой то домик, у озера, нужны средства
Что бы купит какой то домик, у озера, нужны средства
Домик продаётся без земли,стоит 10000 евро,сейчас это даже у нас уже не деньги,а в Германии тем более.
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 20:52
Цитата:
Я писал, что кто то врёт.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну если сегодня в Казахстане 10000 не деньги, то пора обратно.
ПС - без земли покупать смыла, лично я, не вижу. Я вот дачку прикупил было, не где то у озера, в черте города. Тогда за 19-ть взял, сегодня за 32 продал. А домик он и в Африке домик. Захотел отдохнуть кемпинг заказал и отдыхай.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 22:01]
Добринцофф:
Где я вру вы жа сами написали
Где я вру вы жа сами написали
Я писал, что кто то врёт.
Цитата:
Добринцофф:
вы жа сами написали
вы жа сами написали
Цитата:
Добринцофф:
в итоге решил уволиться
в итоге решил уволиться
Цитата:
Добринцофф:
Домик продаётся без земли,стоит 10000 евро,сейчас это даже у нас уже не деньги,а в Германии тем более.
Домик продаётся без земли,стоит 10000 евро,сейчас это даже у нас уже не деньги,а в Германии тем более.
Ну если сегодня в Казахстане 10000 не деньги, то пора обратно.
ПС - без земли покупать смыла, лично я, не вижу. Я вот дачку прикупил было, не где то у озера, в черте города. Тогда за 19-ть взял, сегодня за 32 продал. А домик он и в Африке домик. Захотел отдохнуть кемпинг заказал и отдыхай.
[Исправлено: Эл-починно, 20.09.2025 - 22:01]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать