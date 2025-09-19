Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:35
19 сентября на Центральном стадионе Алматы выступят Backstreet Boys. А в Астане сейчас готовятся к концерту Тимати. Казнет бурно обсуждает эти события. Но не менее обсуждаемой остаётся отмена концерта Макса Коржа, который должен был пройти в Алматы на том же стадионе 6 сентября. Читать новость
Гора родила мышь. Столько патетики и надрыва по такому обыкновенному поводу - отмена концерта.Автор настоятельно призывает народ воспрянуть ото сна и бежать свергать : - Шеф, всё пропало ! Клиенту снимают гипс !А кликушеское оперирование круглыми цифрами - сотнями и тысячами, должно привести простого обывателя в священный трепет - а ну как я один слыхом не слыхивал про Коржа, а всё прогрессивное человечество давно идёт за его горящим сердцем? Что там за цветы у него в руках насочинял автор,а ?
И это тревожный сигнал. Потому что сегодня отменяют выступление, а завтра отменят идеи, тексты и голоса.
.....это не тревожный сигнал это катастрофа мирового масштаба,Андрей напиши письмо и мы все вместе с твоими поклонниками Движ подпишим и передадим в демократические предприятия европы чтоб они рассмотрели его и помогли нам всё таки послушать нашего любимого коржика,я его уже слушаю не отрываюсь у меня дома уже скандал, моя жена выгоняет из дому,говорит катись к своему коржику и Движу...если что вы мне там с жильем поможите на люкс не претендую,только чтоб кухня,спальня с двухспалкой и душ были можно с лифтом или без лифта но с видом на море,море очень лублу...
Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Эл-починно: Лет так тцать назад, некоторые под Верку Сердючку кайфовали. Моральная планка падает однозначно.
На мой взгляд, в настоящее время, для современной молодёжи не особо нужен - глянец, блёстки, гламур и красивый фасад без глубины. Ничего негативного нет, в том, что Макс Корж, придерживающийся свободолюбивых идеи - для части прогрессивной молодёжи из разных стран является лидером мнений, объединяет их и.т.д.
Стадион лицемерия......или что 37й год,цензура,репрессии начались...мы живём в демократическом государстве где каждый гражданин имеет свободу словоизявления а вы Тимур блокируете наши комментарии это потому что ваш коллега .....получается рука руку моет....так понимать....
это тревожный сигнал. Потому что сегодня отменяют выступление, а завтра отменят идеи, тексты и голоса Ни о каком нейтральном статусе и многовекторности не может идти речь,с такими подходом и сколько бы не утверждал президент об обратном, о нас будут судить по поступкам. Как говорится: на радость врагам и на зло своим.
Так и напрашивается вопрос- за чей счет банкет???? За чьи средства Алматы встретил "тысячную "толпу Движа как родной, если концерт отменили???? Для того чтобы показать, что в республике есть фанатское движение, которое может угрожать власти???? Тут как то без спонсоров явно не обошлось... Это первое . Второе- неужто современная история ничему не учит? Когда в соседней республике из футбольных ультрас были профессионально и за короткое время сделаны "Азов" и "Айдар", по принципу- они же за правду!!! Третье- если ты такой политизировано политизированный - иди к власти своей страны, гражданином которой ты являешься и предъявляй свою гражданскую позицию. Еще лучше- организуй концерты в помощь афганцам и эритрейцам, застрявшим на белорусской границе по дороге в Европу с билетом в один конец, потому они на Родине как предатели своего народа, своей страны никому не нужны, или для сбора пожертвований для народа Палестины, который Израиль долбит со всех стволов. Отказали в концерте- ищи другую площадку. А то если ранку постоянно расцарапывать- она ОЧЕНЬ долго не заживает.. А носиться и всем ее показывать- так это ж самый что ни на есть пиар! На фоне этого скандала Корж еще и заработает на продаже своих треков- армия слухачей захочет послушать, о чем он там такое поет.. Ой не зря все эти обиженки пасутся В Казахстане и их окрестностях: и Земфира. и БИ-2, и Пропаганда, и ДДТ С Шевчуком во главе-минимум затрат, не надо песни а другие языки переводить, чтобы быть понятым, и если что - свои фанаты быстро подтянутся. Искать политические мотивы в отказе- увольте, решили- сделали. Если ты такой правдоруб и правильный пацан- неси это в массы достойно, а не верещи, как юродивый из "Бориса Годунова" что мальчишки копеечку отняли....
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать