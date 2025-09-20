Отправлено: - 14:33

🔹 Рекомендации по развитию



Ввести выделенные полосы на основных транспортных коридорах.



Создать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в ключевых точках.



Перейти к умной транспортной системе (ITS): GPS-мониторинг, онлайн-расписания, сбор данных через билетные системы.



Поэтапно внедрять экологичный транспорт (электробусы, водородные автобусы).



Организовать обратную связь с гражданами (опросы, мобильные приложения).



Заключение



Для города с 250 тыс. жителей важно создать сбалансированную, удобную и устойчивую транспортную систему, сочетающую автобусы, троллейбусы и, при необходимости, маршрутные такси.

Успешность зависит не только от технических решений, но и от участия горожан, прозрачности планирования и долгосрочной стратегии развития городской мобильности.

