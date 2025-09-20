Цитата:
🔹 Какие данные нужны для проектирования?[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:31]
Для разработки и оптимизации маршрутов требуется сбор и анализ следующих данных:
...Демографические
Распределение населения по районам, плотность застройки, возрастная структура, уровень автомобилизации
...Градостроительные
План города, зонирование (жилые, деловые, промышленные районы), транспортная инфраструктура (дороги, мосты, тоннели)
...Транспортные потоки
Коридоры пассажиропотока (О-Д матрица — "откуда-куда"), пиковые нагрузки, использование личного транспорта
,,,Существующая сеть ОТ
Карта действующих маршрутов, интервалы, загрузка, отзывы пассажиров, статистика аварий
....Инфраструктурные ограничения
Ширина улиц, наличие выделенных полос, технические возможности депо, зарядных станций (для электротранспорта)
...Экономические показатели
Бюджет на содержание ОТ, стоимость топлива/электроэнергии, тарифная политика, субсидии
...Поведенческие данные
Социологические опросы, предпочтения пассажиров, причины отказа от ОТ
...Временные факторы
Изменения в течение дня (утренние/вечерние пики), сезонные колебания, события