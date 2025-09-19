Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Все об ИИ
Все об ИИ
Куратор темы: maxsaf
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 18:49
Цитата:
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
и только Gemini правильно ответил
maxsaf:
товарищ simkst фотку скинул
товарищ simkst фотку скинул
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
и только Gemini правильно ответил
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 19:30
Цитата:
Gemini = Google
simkst:
и только Gemini правильно ответил
и только Gemini правильно ответил
Gemini = Google
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 19:38
Цитата:
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
maxsaf:
В Гугле тоже добавили ИИ.теперь, в зависимости от запроса можно вместо привычного списка ссылок получить ответ Gemini
В Гугле тоже добавили ИИ.теперь, в зависимости от запроса можно вместо привычного списка ссылок получить ответ Gemini
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 20:09
Цитата:
Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливает
Карачун:
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливает
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 20:37
Цитата:
Вообще то большие языковые модели в принципе не обязаны распознавать изображения, это делает отдельная нейросеть. Можно сказать что вам очень повезло, что большинство вендоров уже добавили себе эту возможность. Ваши картинки улетели в разные датацентры, откуда уже текстовое описание этих картинок вместе с вашим вопросом ушло в LLM. Может проблема возникла на стадии распознавания картинки, и LLM ни в чем не виноват. Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
simkst:
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
Вообще то большие языковые модели в принципе не обязаны распознавать изображения, это делает отдельная нейросеть. Можно сказать что вам очень повезло, что большинство вендоров уже добавили себе эту возможность. Ваши картинки улетели в разные датацентры, откуда уже текстовое описание этих картинок вместе с вашим вопросом ушло в LLM. Может проблема возникла на стадии распознавания картинки, и LLM ни в чем не виноват. Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:01
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:09
Цитата:
Проблемы с чтением картинки в моем случае были у Грока (скрин мед. анализа)
Я спрашивал у Грока . почему ты ошибаешься при вопроизведении содержания картинки,Гроком было прендложено содержание картинки представить в текстовом варианте и потом загружать текстовый файл.
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально
анализировал уже текст
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 22:11]
maxsaf:
Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
Проблемы с чтением картинки в моем случае были у Грока (скрин мед. анализа)
Я спрашивал у Грока . почему ты ошибаешься при вопроизведении содержания картинки,Гроком было прендложено содержание картинки представить в текстовом варианте и потом загружать текстовый файл.
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально
анализировал уже текст
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 22:11]
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:39
Цитата:
maxsaf: Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливаетДа не, я тут пришел к выводу что скорее чрезмерно завышенные ожидания из-за названия "искусственный интеллект", а он просто механизм обслуживающий незамутненное большинство из тех кто часто обращается к нему, и соответствующий активным пользователям. Тот же "жомини да жомини, а об водке ни пол-слова", он выдает сборную солянку с сайтов по запросу, и когда там сто восемнадцать сайтов торговых фирм, у которых тексты есть лишь бы были, одна википедия, и где-то на 3-ей странице случайно появляется дельный сайт, естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:18
Цитата:
Я может не совсем корректно выразился. Я имел ввиду, что у каждого вендора есть несколько нейросетей, отдельно для распознавания изображения и отдельно для генерации изображения, то же самое со звуком, генерация и распознавание голоса - разные нейросети, а большая языковая модель, отвечающая за работу с текстом - это вообще пятая нейросеть. Их там может быть внутри одного вендора сколько угодно много, например отдельная нейросеть, которая говорить не может, но решает математические примеры как профессор. Вендор делает мультимодальную систему, в которой объединяет все свои нейросети. И ваш запрос проходит через несколько нейросетей, пока не сгенерирует ответ для вас.
simkst:
Какая из них ?
Какая из них ?
Я может не совсем корректно выразился. Я имел ввиду, что у каждого вендора есть несколько нейросетей, отдельно для распознавания изображения и отдельно для генерации изображения, то же самое со звуком, генерация и распознавание голоса - разные нейросети, а большая языковая модель, отвечающая за работу с текстом - это вообще пятая нейросеть. Их там может быть внутри одного вендора сколько угодно много, например отдельная нейросеть, которая говорить не может, но решает математические примеры как профессор. Вендор делает мультимодальную систему, в которой объединяет все свои нейросети. И ваш запрос проходит через несколько нейросетей, пока не сгенерирует ответ для вас.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:19
Цитата:
Во... Это уже полезный лайфхак. Использование нескольких нейросетей.
simkst:
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально анализировал уже текст
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально анализировал уже текст
Во... Это уже полезный лайфхак. Использование нескольких нейросетей.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:22
Цитата:
Нет, это не естественно. И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю. Нейросети используют множество механизмов, таких как обратная связь, обучение с подкреплением, Файн тюнинг и тому подобное, поэтому качество выдачи будет только расти.
Карачун:
естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
Нет, это не естественно. И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю. Нейросети используют множество механизмов, таких как обратная связь, обучение с подкреплением, Файн тюнинг и тому подобное, поэтому качество выдачи будет только расти.
Все об ИИ
Отправлено: 20.09.25 - 09:33
Цитата:
Это если будет соответствующий внешний и достаточно массовый запрос. Сам по себе он же не придет к выводу "че-то я херню какую-то несу".
То есть, сейчас очень грубо, нужно спамить запросами, каждый раз отметая бесполезные ответы, так чтобы перекрыть кратно а скорее даже на пару порядков остальные 8 миллиардов пользователей. Но при этом снова упираемся в проблему что теперь 8 миллиардов не довольны, потому что видите ли у них нет той силы дофаминовой реакции на комплексную, последовательную информацию, или по простому им не интересно как что-то устроено поэтому они требуют чтобы информация выдавалась попроще. Сильно попроще.
И вот тут возникает тот самый диссонанс когда я из-за названия искусственный интеллект ожидаю получить в ответ на вопрос "сколько будет 1+1" раскладку начиная от "сотворения мира" до нынешнего момента (типа как с курицей и яйцами. Бедная курица думаю сама не рада такому вниманию к ней), а эта бестолочь даже не спросив в "какой системе исчисления" отвечает - 2. Это можно простить человеку, но эту-то штуку позиционируют как "не далее чем в четверг сразу после обеда" она захватит мир.
Снова, как инструмент, не знаю, условная "болгарка", нормально, че-б не пользоваться кому надо. Как интеллект вообще ни разу.
maxsaf:
И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю
И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю
Это если будет соответствующий внешний и достаточно массовый запрос. Сам по себе он же не придет к выводу "че-то я херню какую-то несу".
То есть, сейчас очень грубо, нужно спамить запросами, каждый раз отметая бесполезные ответы, так чтобы перекрыть кратно а скорее даже на пару порядков остальные 8 миллиардов пользователей. Но при этом снова упираемся в проблему что теперь 8 миллиардов не довольны, потому что видите ли у них нет той силы дофаминовой реакции на комплексную, последовательную информацию, или по простому им не интересно как что-то устроено поэтому они требуют чтобы информация выдавалась попроще. Сильно попроще.
И вот тут возникает тот самый диссонанс когда я из-за названия искусственный интеллект ожидаю получить в ответ на вопрос "сколько будет 1+1" раскладку начиная от "сотворения мира" до нынешнего момента (типа как с курицей и яйцами. Бедная курица думаю сама не рада такому вниманию к ней), а эта бестолочь даже не спросив в "какой системе исчисления" отвечает - 2. Это можно простить человеку, но эту-то штуку позиционируют как "не далее чем в четверг сразу после обеда" она захватит мир.
Снова, как инструмент, не знаю, условная "болгарка", нормально, че-б не пользоваться кому надо. Как интеллект вообще ни разу.
Все об ИИ
Отправлено: 20.09.25 - 13:05
Цитата:
simkst: Проектирование эффективной системы общественного транспорта (ОТ) в областном центре с населением около 250 000 человек требует комплексного подхода, учитывающего демографические, градостроительные, экономические и экологические факторы.Вот серьёзно, вот эта "вода" тут к чему? Я эту херню могу услышать от любого дурака у которого в бумажке будет написано что он "специалист по транспорту". Но ты ж нужен не для того чтобы дублировать этого дурня, а чтобы делом заниматься. Как мы от бестолкового и бесполезного пи...жа к делу перейдём, когда даже инструмент, которым столько восхищаются, занят тем же самым - пафосной болтовнёй????
Все об ИИ
Отправлено: 20.09.25 - 14:19
Че можно ответить =
1 Языковая , а не предметная нейросеть
2 Кривенький промт
3 Промтер уровня =0
Короч, что, как , кого спросил = то и получил
Вопрос , что максимально можно вытащить?
(Макс подтянется надеюсь)
1 Языковая , а не предметная нейросеть
2 Кривенький промт
3 Промтер уровня =0
Короч, что, как , кого спросил = то и получил
Вопрос , что максимально можно вытащить?
(Макс подтянется надеюсь)
Все об ИИ
Отправлено: 20.09.25 - 14:24
Цитата:
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:27]
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:27]
промт:
Каким основным критериям должны соответствовать маршруты общественного транспорта в областном центре с населением около 250 000 человек? Какие ключевые параметры и данные необходимы для проектирования эффективной и устойчивой транспортной сети? Приведите обоснованные рекомендации с учётом современных стандартов городского пассажирского транспорта.
Ответ:
Проектирование эффективной системы общественного транспорта (ОТ) в областном центре с населением около 250 000 человек требует комплексного подхода, учитывающего демографические, градостроительные, экономические и экологические факторы. Ниже приведены основные критерии, которым должны соответствовать маршруты ОТ, а также дополнительные данные, необходимые для их разработки и оптимизации.
🔹 Основные критерии маршрутов общественного транспорта
...Доступность и охват
Маршруты должны охватывать не менее 90% жилых районов.
Пешеходная доступность до остановок — не более 500 м в жилых зонах (300–400 м — оптимально).
Обеспечение подключения периферийных районов к центру, деловым, образовательным и медицинским центрам.
...Регулярность и частота движения
В часы пик интервал движения — 5–10 минут на загруженных направлениях.
В дневное время — 10–15 минут.
В вечернее/ночное время — 20–30 минут (с возможностью организации ночных маршрутов).
...Скорость и надежность
Средняя скорость движения — не менее 15–20 км/ч (включая остановки).
Приоритет на перекрёстках (выделенные полосы, светофорная приоритизация).
Минимизация задержек за счёт чёткого расписания и диспетчерского контроля.
...Интеграция и пересадки
Наличие узлов пересадки между маршрутами (автобус, троллейбус, маршрутное такси).
Единая тарифная система и возможность безналичной оплаты.
Чёткие указатели, информационные табло, цифровые приложения с расписанием.
...Экономическая эффективность
Рациональная длина маршрутов (обычно 8–15 км).
Оптимальная вместимость подвижного состава (малый/средний автобус, троллейбус).
Минимизация дублирования маршрутов и «пустых» пробегов.
....Комфорт и безопасность
Современный, доступный для маломобильных групп транспорт (низкопольные автобусы, кондиционирование).
Безопасные остановочные пункты (навесы, освещение, видеонаблюдение).
Поддержка экологических стандартов (электротранспорт, низкоэмиссионные двигатели).
...Гибкость и адаптивность
Возможность изменения маршрутов по мере роста города или изменения спроса.
Ввод сезонных или специальных маршрутов (например, к выставкам, стадионам).
Каким основным критериям должны соответствовать маршруты общественного транспорта в областном центре с населением около 250 000 человек? Какие ключевые параметры и данные необходимы для проектирования эффективной и устойчивой транспортной сети? Приведите обоснованные рекомендации с учётом современных стандартов городского пассажирского транспорта.
Ответ:
Проектирование эффективной системы общественного транспорта (ОТ) в областном центре с населением около 250 000 человек требует комплексного подхода, учитывающего демографические, градостроительные, экономические и экологические факторы. Ниже приведены основные критерии, которым должны соответствовать маршруты ОТ, а также дополнительные данные, необходимые для их разработки и оптимизации.
🔹 Основные критерии маршрутов общественного транспорта
...Доступность и охват
Маршруты должны охватывать не менее 90% жилых районов.
Пешеходная доступность до остановок — не более 500 м в жилых зонах (300–400 м — оптимально).
Обеспечение подключения периферийных районов к центру, деловым, образовательным и медицинским центрам.
...Регулярность и частота движения
В часы пик интервал движения — 5–10 минут на загруженных направлениях.
В дневное время — 10–15 минут.
В вечернее/ночное время — 20–30 минут (с возможностью организации ночных маршрутов).
...Скорость и надежность
Средняя скорость движения — не менее 15–20 км/ч (включая остановки).
Приоритет на перекрёстках (выделенные полосы, светофорная приоритизация).
Минимизация задержек за счёт чёткого расписания и диспетчерского контроля.
...Интеграция и пересадки
Наличие узлов пересадки между маршрутами (автобус, троллейбус, маршрутное такси).
Единая тарифная система и возможность безналичной оплаты.
Чёткие указатели, информационные табло, цифровые приложения с расписанием.
...Экономическая эффективность
Рациональная длина маршрутов (обычно 8–15 км).
Оптимальная вместимость подвижного состава (малый/средний автобус, троллейбус).
Минимизация дублирования маршрутов и «пустых» пробегов.
....Комфорт и безопасность
Современный, доступный для маломобильных групп транспорт (низкопольные автобусы, кондиционирование).
Безопасные остановочные пункты (навесы, освещение, видеонаблюдение).
Поддержка экологических стандартов (электротранспорт, низкоэмиссионные двигатели).
...Гибкость и адаптивность
Возможность изменения маршрутов по мере роста города или изменения спроса.
Ввод сезонных или специальных маршрутов (например, к выставкам, стадионам).
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:27]
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 15:27]
