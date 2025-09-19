Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж

Отправлено: - 16:10

Так и напрашивается вопрос- за чей счет банкет???? За чьи средства Алматы встретил "тысячную "толпу Движа как родной, если концерт отменили???? Для того чтобы показать, что в республике есть фанатское движение, которое может угрожать власти???? Тут как то без спонсоров явно не обошлось... Это первое . Второе- неужто современная история ничему не учит? Когда в соседней республике из футбольных ультрас были профессионально и за короткое время сделаны "Азов" и "Айдар", по принципу- они же за правду!!! Третье- если ты такой политизировано политизированный - иди к власти своей страны, гражданином которой ты являешься и предъявляй свою гражданскую позицию. Еще лучше- организуй концерты в помощь афганцам и эритрейцам, застрявшим на белорусской границе по дороге в Европу с билетом в один конец, потому они на Родине как предатели своего народа, своей страны никому не нужны, или для сбора пожертвований для народа Палестины, который Израиль долбит со всех стволов. Отказали в концерте- ищи другую площадку. А то если ранку постоянно расцарапывать- она ОЧЕНЬ долго не заживает.. А носиться и всем ее показывать- так это ж самый что ни на есть пиар! На фоне этого скандала Корж еще и заработает на продаже своих треков- армия слухачей захочет послушать, о чем он там такое поет.. Ой не зря все эти обиженки пасутся В Казахстане и их окрестностях: и Земфира. и БИ-2, и Пропаганда, и ДДТ С Шевчуком во главе-минимум затрат, не надо песни а другие языки переводить, чтобы быть понятым, и если что - свои фанаты быстро подтянутся. Искать политические мотивы в отказе- увольте, решили- сделали. Если ты такой правдоруб и правильный пацан- неси это в массы достойно, а не верещи, как юродивый из "Бориса Годунова" что мальчишки копеечку отняли....