maxsaf:

И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю

Цитата:Это если будет соответствующий внешний и достаточно массовый запрос. Сам по себе он же не придет к выводу "че-то я херню какую-то несу".То есть, сейчас очень грубо, нужно спамить запросами, каждый раз отметая бесполезные ответы, так чтобы перекрыть кратно а скорее даже на пару порядков остальные 8 миллиардов пользователей. Но при этом снова упираемся в проблему что теперь 8 миллиардов не довольны, потому что видите ли у них нет той силы дофаминовой реакции на комплексную, последовательную информацию, или по простому им не интересно как что-то устроено поэтому они требуют чтобы информация выдавалась попроще. Сильно попроще.И вот тут возникает тот самый диссонанс когда я из-за названия искусственный интеллект ожидаю получить в ответ на вопрос "сколько будет 1+1" раскладку начиная от "сотворения мира" до нынешнего момента (типа как с курицей и яйцами. Бедная курица думаю сама не рада такому вниманию к ней), а эта бестолочь даже не спросив в "какой системе исчисления" отвечает - 2. Это можно простить человеку, но эту-то штуку позиционируют как "не далее чем в четверг сразу после обеда" она захватит мир.Снова, как инструмент, не знаю, условная "болгарка", нормально, че-б не пользоваться кому надо. Как интеллект вообще ни разу.