≡  Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52594
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:35
19 сентября на Центральном стадионе Алматы выступят Backstreet Boys. А в Астане сейчас готовятся к концерту Тимати. Казнет бурно обсуждает эти события. Но не менее обсуждаемой остаётся отмена концерта Макса Коржа, который должен был пройти в Алматы на том же стадионе 6 сентября.
Читать новость

Филипповна
Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
311
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:35
#1
Гора родила мышь. Столько патетики и надрыва по такому обыкновенному поводу - отмена концерта.Автор настоятельно призывает народ воспрянуть ото сна и бежать свергать : - Шеф, всё пропало ! Клиенту снимают гипс !А кликушеское оперирование круглыми цифрами - сотнями и тысячами, должно привести простого обывателя в священный трепет - а ну как я один слыхом не слыхивал про Коржа, а всё прогрессивное человечество давно идёт за его горящим сердцем? Что там за цветы у него в руках насочинял автор,а ?
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4660
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:43
#2
Лет так тцать назад, некоторые под Верку Сердючку кайфовали. :lol:
Моральная планка падает однозначно.
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2143
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 21:54
#3
И это тревожный сигнал. Потому что сегодня отменяют выступление, а завтра отменят идеи, тексты и голоса.

.....это не тревожный сигнал это катастрофа мирового масштаба,Андрей напиши письмо и мы все вместе с твоими поклонниками Движ подпишим и передадим в демократические предприятия европы чтоб они рассмотрели его и помогли нам всё таки послушать нашего любимого коржика,я его уже слушаю не отрываюсь у меня дома уже скандал, моя жена выгоняет из дому,говорит катись к своему коржику и Движу...если что вы мне там с жильем поможите на люкс не претендую,только чтоб кухня,спальня с двухспалкой и душ были можно с лифтом или без лифта но с видом на море,море очень лублу...
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28759
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 22:24
#4
Цитата:
Эл-починно:
некоторые под Верку Сердючку кайфовали.

Я думал это уже было дно))

Цитата:
Эл-починно:
Моральная планка падает однозначно.

Куда уже ниже Сердючки? :-o :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.09.2025 - 23:25]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28759
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 22:32
#5
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2143
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 23:12
#6
р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2143
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 23:20
#7
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10406
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 23:50
#8
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1787
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 20.09.25 - 09:07
#9
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7486
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 20.09.25 - 09:59
#10
Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Эл-починно:
Лет так тцать назад, некоторые под Верку Сердючку кайфовали.
Моральная планка падает однозначно.


На мой взгляд, в настоящее время, для современной молодёжи не особо нужен - глянец, блёстки, гламур и красивый фасад без глубины. Ничего негативного нет, в том, что Макс Корж, придерживающийся свободолюбивых идеи - для части прогрессивной молодёжи из разных стран является лидером мнений, объединяет их и.т.д.

р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2143
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 20.09.25 - 12:55
#11
Стадион лицемерия......или что 37й год,цензура,репрессии начались...мы живём в демократическом государстве где каждый гражданин имеет свободу словоизявления а вы Тимур блокируете наши комментарии это потому что ваш коллега .....получается рука руку моет....так понимать....
