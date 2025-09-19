Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж

Отправлено: - 21:54

И это тревожный сигнал. Потому что сегодня отменяют выступление, а завтра отменят идеи, тексты и голоса.



.....это не тревожный сигнал это катастрофа мирового масштаба,Андрей напиши письмо и мы все вместе с твоими поклонниками Движ подпишим и передадим в демократические предприятия европы чтоб они рассмотрели его и помогли нам всё таки послушать нашего любимого коржика,я его уже слушаю не отрываюсь у меня дома уже скандал, моя жена выгоняет из дому,говорит катись к своему коржику и Движу...если что вы мне там с жильем поможите на люкс не претендую,только чтоб кухня,спальня с двухспалкой и душ были можно с лифтом или без лифта но с видом на море,море очень лублу...