Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52594
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 11:36
В последнее время региональные и городские СМИ пестрят заголовками об общественном транспорте: сперва оптимизация схемы движения 120-го маршрута, затем оптимизация графиков движения на городских маршрутах, после этого - судебные тяжбы перевозчика Александра Брунера с акиматом. Все это натолкнуло меня на мысли о том, что же привело к этим проблемам.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16924
Re: Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 11:36
Брунера я лично знаю. Я ногу сломал вобщем без работы остался. Не помню кто мне телефон дал его. Я позвонил говорю могу руль держать. Опыт в дальноьое. Он ок. Клевый мужик. Он такой мне я тебя хромлго за километр. Я говорит сразу понял. С папочкой идешь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 384
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 12:09
Цитата:
Как вариант
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 13:46]
промт Qwen:
Каким основным критериям должны соответствовать маршруты общественного транспорта в областном центре с населением около 250 000 человек?
Какие ключевые параметры и данные необходимы для проектирования эффективной и устойчивой транспортной сети?
Приведите обоснованные рекомендации с учётом современных стандартов городского пассажирского транспорта.
Ответ:
Проектирование эффективной системы общественного транспорта (ОТ) в областном центре с населением около 250 000 человек требует комплексного подхода, учитывающего демографические, градостроительные, экономические и экологические факторы.
Ниже приведены основные критерии, которым должны соответствовать маршруты ОТ, а также дополнительные данные, необходимые для их разработки и оптимизации.
🔹 Основные критерии маршрутов общественного транспорта
Доступность и охват
Маршруты должны охватывать не менее 90% жилых районов.
Пешеходная доступность до остановок — не более 500 м в жилых зонах (300–400 м — оптимально).
Обеспечение подключения периферийных районов к центру, деловым, образовательным и медицинским центрам.
Регулярность и частота движения
В часы пик интервал движения — 5–10 минут на загруженных направлениях.
В дневное время — 10–15 минут.
В вечернее/ночное время — 20–30 минут (с возможностью организации ночных маршрутов).
Скорость и надежность
Средняя скорость движения — не менее 15–20 км/ч (включая остановки).
Приоритет на перекрёстках (выделенные полосы, светофорная приоритизация).
Минимизация задержек за счёт чёткого расписания и диспетчерского контроля.
Интеграция и пересадки
Наличие узлов пересадки между маршрутами (автобус, троллейбус, маршрутное такси).
Единая тарифная система и возможность безналичной оплаты.
Чёткие указатели, информационные табло, цифровые приложения с расписанием.
Экономическая эффективность
Рациональная длина маршрутов (обычно 8–15 км).
Оптимальная вместимость подвижного состава (малый/средний автобус, троллейбус).
Минимизация дублирования маршрутов и «пустых» пробегов.
Комфорт и безопасность
Современный, доступный для маломобильных групп транспорт (низкопольные автобусы, кондиционирование).
Безопасные остановочные пункты (навесы, освещение, видеонаблюдение).
Поддержка экологических стандартов (электротранспорт, низкоэмиссионные двигатели).
Гибкость и адаптивность
Возможность изменения маршрутов по мере роста города или изменения спроса.
Ввод сезонных или специальных маршрутов (например, к выставкам, стадионам).
Каким основным критериям должны соответствовать маршруты общественного транспорта в областном центре с населением около 250 000 человек?
Какие ключевые параметры и данные необходимы для проектирования эффективной и устойчивой транспортной сети?
Приведите обоснованные рекомендации с учётом современных стандартов городского пассажирского транспорта.
Ответ:
Проектирование эффективной системы общественного транспорта (ОТ) в областном центре с населением около 250 000 человек требует комплексного подхода, учитывающего демографические, градостроительные, экономические и экологические факторы.
Ниже приведены основные критерии, которым должны соответствовать маршруты ОТ, а также дополнительные данные, необходимые для их разработки и оптимизации.
🔹 Основные критерии маршрутов общественного транспорта
Доступность и охват
Маршруты должны охватывать не менее 90% жилых районов.
Пешеходная доступность до остановок — не более 500 м в жилых зонах (300–400 м — оптимально).
Обеспечение подключения периферийных районов к центру, деловым, образовательным и медицинским центрам.
Регулярность и частота движения
В часы пик интервал движения — 5–10 минут на загруженных направлениях.
В дневное время — 10–15 минут.
В вечернее/ночное время — 20–30 минут (с возможностью организации ночных маршрутов).
Скорость и надежность
Средняя скорость движения — не менее 15–20 км/ч (включая остановки).
Приоритет на перекрёстках (выделенные полосы, светофорная приоритизация).
Минимизация задержек за счёт чёткого расписания и диспетчерского контроля.
Интеграция и пересадки
Наличие узлов пересадки между маршрутами (автобус, троллейбус, маршрутное такси).
Единая тарифная система и возможность безналичной оплаты.
Чёткие указатели, информационные табло, цифровые приложения с расписанием.
Экономическая эффективность
Рациональная длина маршрутов (обычно 8–15 км).
Оптимальная вместимость подвижного состава (малый/средний автобус, троллейбус).
Минимизация дублирования маршрутов и «пустых» пробегов.
Комфорт и безопасность
Современный, доступный для маломобильных групп транспорт (низкопольные автобусы, кондиционирование).
Безопасные остановочные пункты (навесы, освещение, видеонаблюдение).
Поддержка экологических стандартов (электротранспорт, низкоэмиссионные двигатели).
Гибкость и адаптивность
Возможность изменения маршрутов по мере роста города или изменения спроса.
Ввод сезонных или специальных маршрутов (например, к выставкам, стадионам).
Как вариант
[Исправлено: simkst, 20.09.2025 - 13:46]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1787
Семен КОПЫРИН: Куда поедем на автобусе?
Отправлено: 20.09.25 - 12:56
Цитата:
Набор слов,ничё не понятно.
Vit:
С папочкой идешь
С папочкой идешь
Набор слов,ничё не понятно.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать