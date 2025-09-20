Отправлено: - 10:50

Добринцофф:



съездил отдохнул на остров "Фуэртевентура",а за 100 км от дома купил себе домик на берегу живописного озера,ездит туда на велобайке отдыхает,купается

Цитата:Цитата:А не помнишь того человека, кто тут на форуме доказывал очень сильно, что именно в Германии сейчас жить очень плохо и все германцы массово уезжают в Россию, потому что там лучше, ну или сюда?