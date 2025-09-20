НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
 
 
20.12.07
52594
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 07:06
В Министерстве труда отреагировали на сообщения о запрете совмещения нескольких мест работ. В ведомстве напомнили, что жители страны могут работать в нескольких местах и у разных работодателей. Однако при этом должны соблюдаться ограничения.
сайлау курманов
рудный
02.07.12
7740
Re: Казахстанцам запретили работать в нескольких местах...
Отправлено: 20.09.25 - 07:06
должны брать отпуск одновременно как на
Разве такое возможно,люди от безысходности одевают на шею второе ярмо и становятся послушными волами тянущие этот проклятый крест вечного работника. Мне кажется такие законы,якобы с заботой о работяг, придумать могли те кто никогда не был на месте их месте. А вот поднять зарплату чтобы люди не шли на эту кабалу, конечно ума не хватит
23.04.23
1813
Re: Казахстанцам запретили работать в нескольких местах...
Отправлено: 20.09.25 - 10:04
Да тут всё просто. Поскольку конкурентно неквалифицированные кадры, ещё и до кучи сильно не мозговитые, на работу устроиться не могут, по понятным причинам, вот мы придумали ограничения так чтобы их вынужденно брали в работники. В условиях когда в бюджете дыра и нет возможности искусственно стимулировать строительство, ни(чего) умнее не придумали . В общем-то едва ли кто ожидал что смогут придумать.
23.04.23
1813
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:16
Кстати, возможно россиянам не хватает квалифицированных (хоть сколько-нибудь) кадров для работы, пусть даже вахтовым методом, и это такой дружественный жест с нашей стороны. :-)
09.02.12
16924
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:28
Цитата:
Карачун:
Не хватает. Например возьмём мою профессию. Беларуссы и Россия не когда нас на работу не брала. Незнаю по какой причине. Не брала и все. Щас берет. Более того она Россию научилась телефоны брать. Звонит. Мы вас приглашаем на работу. Очуметь.
15.05.11
10406
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:32
Друг в Германии просил поднять з\п,но тщетно,в итоге решил уволиться с предприятия где проработал лет 10 не меньше,сейчас с апреля месяца получает полную з\п от бывшего работодателя+какие то деньги о государства типа он безработный,за это время съездил отдохнул на остров "Фуэртевентура",а за 100 км от дома купил себе домик на берегу живописного озера,ездит туда на велобайке отдыхает,купается загорает,кроме этого супруга систематически берёт больничные на 2-3 дня и они вместе сней катаются на великах до ближлежащих стран,последний раз были в Страсбурге,на работу сильно не торопиться,так его девиз по жизни «мы работаем, чтобы жить, а не живём, чтобы работать»
:lol:
А как у нас живут безработные?

17.01.12
46166
Казахстанцам запретили работать в нескольких местах одновременно? Ответ Минтруда
Отправлено: 20.09.25 - 10:50
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
съездил отдохнул на остров "Фуэртевентура",а за 100 км от дома купил себе домик на берегу живописного озера,ездит туда на велобайке отдыхает,купается

А не помнишь того человека, кто тут на форуме доказывал очень сильно, что именно в Германии сейчас жить очень плохо и все германцы массово уезжают в Россию, потому что там лучше, ну или сюда?
