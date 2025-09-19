Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж

Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:35
19 сентября на Центральном стадионе Алматы выступят Backstreet Boys. А в Астане сейчас готовятся к концерту Тимати. Казнет бурно обсуждает эти события. Но не менее обсуждаемой остаётся отмена концерта Макса Коржа, который должен был пройти в Алматы на том же стадионе 6 сентября.
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:35
Гора родила мышь. Столько патетики и надрыва по такому обыкновенному поводу - отмена концерта.Автор настоятельно призывает народ воспрянуть ото сна и бежать свергать : - Шеф, всё пропало ! Клиенту снимают гипс !А кликушеское оперирование круглыми цифрами - сотнями и тысячами, должно привести простого обывателя в священный трепет - а ну как я один слыхом не слыхивал про Коржа, а всё прогрессивное человечество давно идёт за его горящим сердцем? Что там за цветы у него в руках насочинял автор,а ?
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 20:43
Лет так тцать назад, некоторые под Верку Сердючку кайфовали.
Моральная планка падает однозначно.
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 21:54
И это тревожный сигнал. Потому что сегодня отменяют выступление, а завтра отменят идеи, тексты и голоса.
.....это не тревожный сигнал это катастрофа мирового масштаба,Андрей напиши письмо и мы все вместе с твоими поклонниками Движ подпишим и передадим в демократические предприятия европы чтоб они рассмотрели его и помогли нам всё таки послушать нашего любимого коржика,я его уже слушаю не отрываюсь у меня дома уже скандал, моя жена выгоняет из дому,говорит катись к своему коржику и Движу...если что вы мне там с жильем поможите на люкс не претендую,только чтоб кухня,спальня с двухспалкой и душ были можно с лифтом или без лифта но с видом на море,море очень лублу...
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 22:24
Я думал это уже было дно))
Куда уже ниже Сердючки?
некоторые под Верку Сердючку кайфовали.
Я думал это уже было дно))
Моральная планка падает однозначно.
Куда уже ниже Сердючки?
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 22:32
111 по нескольку раз в неделю осуждает. Почему власти не обращают на это внимание?
Кроме того, певец осудил вторжение России в Украину
111 по нескольку раз в неделю осуждает. Почему власти не обращают на это внимание?
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 23:12
.....власть уже привыкла и старается не замечать он безобидно осуждает ему простительно
111 по нескольку раз в неделю осуждает. Почему власти не обращают на это внимание?
111 по нескольку раз в неделю осуждает. Почему власти не обращают на это внимание?
.....власть уже привыкла и старается не замечать он безобидно осуждает ему простительно
Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 23:20
......не это сила Данилко ышо та персона ,как то сидели у друзей,и знакомый с их стороны рассказывал он водитель автобуса и вёз группу Сердючки из Франкфурта аэропорта в Гамбург на выступления так эта тетка или мужик ехал отдельно на мерседесе а его группа в автобусе....
Куда уже ниже Сердючки?
Куда уже ниже Сердючки?
......не это сила Данилко ышо та персона ,как то сидели у друзей,и знакомый с их стороны рассказывал он водитель автобуса и вёз группу Сердючки из Франкфурта аэропорта в Гамбург на выступления так эта тетка или мужик ехал отдельно на мерседесе а его группа в автобусе....
Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж
Отправлено: 19.09.25 - 23:50
Аудитория маловата,3.5 форумчанина,да главред,постоянно оправдывающийся перед ними,за действия своего подопечного.
111 по нескольку раз в неделю осуждает. Почему власти не обращают на это внимание?
111 по нескольку раз в неделю осуждает. Почему власти не обращают на это внимание?
Аудитория маловата,3.5 форумчанина,да главред,постоянно оправдывающийся перед ними,за действия своего подопечного.
