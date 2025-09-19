Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Все об ИИ
Все об ИИ
Куратор темы: maxsaf
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 18:45
Цитата:
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
и только Gemini правильно ответил
maxsaf:
товарищ simkst фотку скинул
товарищ simkst фотку скинул
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
и только Gemini правильно ответил
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 19:30
Цитата:
Gemini = Google
simkst:
и только Gemini правильно ответил
и только Gemini правильно ответил
Gemini = Google
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1809
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 19:38
Цитата:
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
maxsaf:
В Гугле тоже добавили ИИ.теперь, в зависимости от запроса можно вместо привычного списка ссылок получить ответ Gemini
В Гугле тоже добавили ИИ.теперь, в зависимости от запроса можно вместо привычного списка ссылок получить ответ Gemini
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 20:09
Цитата:
Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливает
Карачун:
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливает
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 20:37
Цитата:
Вообще то большие языковые модели в принципе не обязаны распознавать изображения, это делает отдельная нейросеть. Можно сказать что вам очень повезло, что большинство вендоров уже добавили себе эту возможность. Ваши картинки улетели в разные датацентры, откуда уже текстовое описание этих картинок вместе с вашим вопросом ушло в LLM. Может проблема возникла на стадии распознавания картинки, и LLM ни в чем не виноват. Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
simkst:
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
Товарищ фотку кидал 10 ИИ
Вообще то большие языковые модели в принципе не обязаны распознавать изображения, это делает отдельная нейросеть. Можно сказать что вам очень повезло, что большинство вендоров уже добавили себе эту возможность. Ваши картинки улетели в разные датацентры, откуда уже текстовое описание этих картинок вместе с вашим вопросом ушло в LLM. Может проблема возникла на стадии распознавания картинки, и LLM ни в чем не виноват. Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:01
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:09
Цитата:
Проблемы с чтением картинки в моем случае были у Грока (скрин мед. анализа)
Я спрашивал у Грока . почему ты ошибаешься при вопроизведении содержания картинки,Гроком было прендложено содержание картинки представить в текстовом варианте и потом загружать текстовый файл.
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально
анализировал уже текст
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 22:11]
maxsaf:
Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
Проблемы с чтением картинки в моем случае были у Грока (скрин мед. анализа)
Я спрашивал у Грока . почему ты ошибаешься при вопроизведении содержания картинки,Гроком было прендложено содержание картинки представить в текстовом варианте и потом загружать текстовый файл.
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально
анализировал уже текст
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 22:11]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1809
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:39
Цитата:
maxsaf: Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливаетДа не, я тут пришел к выводу что скорее чрезмерно завышенные ожидания из-за названия "искусственный интеллект", а он просто механизм обслуживающий незамутненное большинство из тех кто часто обращается к нему, и соответствующий активным пользователям. Тот же "жомини да жомини, а об водке ни пол-слова", он выдает сборную солянку с сайтов по запросу, и когда там сто восемнадцать сайтов торговых фирм, у которых тексты есть лишь бы были, одна википедия, и где-то на 3-ей странице случайно появляется дельный сайт, естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:18
Цитата:
Я может не совсем корректно выразился. Я имел ввиду, что у каждого вендора есть несколько нейросетей, отдельно для распознавания изображения и отдельно для генерации изображения, то же самое со звуком, генерация и распознавание голоса - разные нейросети, а большая языковая модель, отвечающая за работу с текстом - это вообще пятая нейросеть. Их там может быть внутри одного вендора сколько угодно много, например отдельная нейросеть, которая говорить не может, но решает математические примеры как профессор. Вендор делает мультимодальную систему, в которой объединяет все свои нейросети. И ваш запрос проходит через несколько нейросетей, пока не сгенерирует ответ для вас.
simkst:
Какая из них ?
Какая из них ?
Я может не совсем корректно выразился. Я имел ввиду, что у каждого вендора есть несколько нейросетей, отдельно для распознавания изображения и отдельно для генерации изображения, то же самое со звуком, генерация и распознавание голоса - разные нейросети, а большая языковая модель, отвечающая за работу с текстом - это вообще пятая нейросеть. Их там может быть внутри одного вендора сколько угодно много, например отдельная нейросеть, которая говорить не может, но решает математические примеры как профессор. Вендор делает мультимодальную систему, в которой объединяет все свои нейросети. И ваш запрос проходит через несколько нейросетей, пока не сгенерирует ответ для вас.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:19
Цитата:
Во... Это уже полезный лайфхак. Использование нескольких нейросетей.
simkst:
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально анализировал уже текст
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально анализировал уже текст
Во... Это уже полезный лайфхак. Использование нескольких нейросетей.
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:22
Цитата:
Нет, это не естественно. И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю. Нейросети используют множество механизмов, таких как обратная связь, обучение с подкреплением, Файн тюнинг и тому подобное, поэтому качество выдачи будет только расти.
Карачун:
естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
Нет, это не естественно. И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю. Нейросети используют множество механизмов, таких как обратная связь, обучение с подкреплением, Файн тюнинг и тому подобное, поэтому качество выдачи будет только расти.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать