Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.

Цитата:Проблемы с чтением картинки в моем случае были у Грока (скрин мед. анализа)Я спрашивал у Грока . почему ты ошибаешься при вопроизведении содержания картинки,Гроком было прендложено содержание картинки представить в текстовом варианте и потом загружать текстовый файл.Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормальноанализировал уже текст