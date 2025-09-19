НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Все об ИИ
 
 
simkst
27.10.23
383
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 18:45
Цитата:
maxsaf:
товарищ simkst фотку скинул


Товарищ фотку кидал 10 ИИ
и только Gemini правильно ответил
maxsaf
27.05.18
28759
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 19:30
Цитата:
simkst:
и только Gemini правильно ответил

Gemini = Google :-)
К
23.04.23
1809
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 19:38
Цитата:
maxsaf:
В Гугле тоже добавили ИИ.теперь, в зависимости от запроса можно вместо привычного списка ссылок получить ответ Gemini

Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.
maxsaf
27.05.18
28759
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 20:09
Цитата:
Карачун:
Да, и я его пролистываю. Потому как выбирать информацию по её реальной ценности,полезности и последовательности он нихрена не может. А "налитая вода" меня не интересует.

Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливает :lol:
maxsaf
27.05.18
28759
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 20:37
Цитата:
simkst:
Товарищ фотку кидал 10 ИИ

Вообще то большие языковые модели в принципе не обязаны распознавать изображения, это делает отдельная нейросеть. Можно сказать что вам очень повезло, что большинство вендоров уже добавили себе эту возможность. Ваши картинки улетели в разные датацентры, откуда уже текстовое описание этих картинок вместе с вашим вопросом ушло в LLM. Может проблема возникла на стадии распознавания картинки, и LLM ни в чем не виноват. Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.
simkst
27.10.23
383
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:01
Цитата:
maxsaf:
это делает отдельная нейросеть


[img]

Какая из них ?
simkst
27.10.23
383
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:09
Цитата:
maxsaf:
Можете повторить эксперимент, но вместо картинки и вопроса скиньте подробное текстовое описание и тот же вопрос. Любопытно, может так LLM окажется умнее.


Проблемы с чтением картинки в моем случае были у Грока (скрин мед. анализа)
Я спрашивал у Грока . почему ты ошибаешься при вопроизведении содержания картинки,Гроком было прендложено содержание картинки представить в текстовом варианте и потом загружать текстовый файл.

Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально
анализировал уже текст

К
23.04.23
1809
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 21:39
Цитата:
maxsaf: Ваш скепсис по поводу ИИ зашкаливает
Да не, я тут пришел к выводу что скорее чрезмерно завышенные ожидания из-за названия "искусственный интеллект", а он просто механизм обслуживающий незамутненное большинство из тех кто часто обращается к нему, и соответствующий активным пользователям. Тот же "жомини да жомини, а об водке ни пол-слова", он выдает сборную солянку с сайтов по запросу, и когда там сто восемнадцать сайтов торговых фирм, у которых тексты есть лишь бы были, одна википедия, и где-то на 3-ей странице случайно появляется дельный сайт, естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.
maxsaf
27.05.18
28759
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:18
Цитата:
simkst:
Какая из них ?

Я может не совсем корректно выразился. Я имел ввиду, что у каждого вендора есть несколько нейросетей, отдельно для распознавания изображения и отдельно для генерации изображения, то же самое со звуком, генерация и распознавание голоса - разные нейросети, а большая языковая модель, отвечающая за работу с текстом - это вообще пятая нейросеть. Их там может быть внутри одного вендора сколько угодно много, например отдельная нейросеть, которая говорить не может, но решает математические примеры как профессор. Вендор делает мультимодальную систему, в которой объединяет все свои нейросети. И ваш запрос проходит через несколько нейросетей, пока не сгенерирует ответ для вас.
maxsaf
27.05.18
28759
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:19
Цитата:
simkst:
Картинку грузил в Мистрал , просил представить тестовое содержание , которое потом грузил в Грок и Грок нормально анализировал уже текст

Во... Это уже полезный лайфхак. Использование нескольких нейросетей.
maxsaf
27.05.18
28759
Все об ИИ
Отправлено: 19.09.25 - 22:22
Цитата:
Карачун:
естественно он будет выдавать преимущественно бестолковую ерунду.

Нет, это не естественно. И количество бестолковой ерунды будет со временем стремиться к нулю. Нейросети используют множество механизмов, таких как обратная связь, обучение с подкреплением, Файн тюнинг и тому подобное, поэтому качество выдачи будет только расти.
