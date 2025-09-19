Re: Стадион лицемерия. Почему в Алматы не прозвучал Макс Корж

Отправлено: - 20:35

Гора родила мышь. Столько патетики и надрыва по такому обыкновенному поводу - отмена концерта.Автор настоятельно призывает народ воспрянуть ото сна и бежать свергать : - Шеф, всё пропало ! Клиенту снимают гипс !А кликушеское оперирование круглыми цифрами - сотнями и тысячами, должно привести простого обывателя в священный трепет - а ну как я один слыхом не слыхивал про Коржа, а всё прогрессивное человечество давно идёт за его горящим сердцем? Что там за цветы у него в руках насочинял автор,а ?