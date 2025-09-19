Отправлено: - 15:52

Но, несмотря на масштаб, все равно не покидало чувство, что чего-то не хватает. В «Движе» Коржа было больше искренности и тепла, чем на любой большой сцене.

Цитата:На фоне Мэнсона плакаться из-за какого то коржа...)))Глыба, которая лет 30 разворачивает свою душу наизнанку, обнажая самые мрачно-извращенные стороны человека, передавая еще и через внешние образы вам показалась недостаточно искренней?)))А мальчик скачущий под "жыть фкаииииииииф" -это, конечно, эталон тепла и откровенности перед слушателем))