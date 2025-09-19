Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Отправлено: 19.09.25 - 14:43
Концерт должен был пройти 6 сентября на Центральном стадионе Алматы, но за несколько дней до этой даты его отменили. Тысячи зрителей купили билеты на концерт и оплатили поездку в Казахстан, забронировали номер в гостинице - и тут такое. Но они все равно приехали, и город на несколько дней превратился в огромную фанатскую площадку. В их числе был и автор этой статьи.
Re: Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из...
Отправлено: 19.09.25 - 14:43
Че реально претись по каржу?. Толпа в поезде вас объединяет?
Re: Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из...
Отправлено: 19.09.25 - 15:52
Цитата:
На фоне Мэнсона плакаться из-за какого то коржа...)))
Глыба, которая лет 30 разворачивает свою душу наизнанку, обнажая самые мрачно-извращенные стороны человека, передавая еще и через внешние образы вам показалась недостаточно искренней?)))
А мальчик скачущий под "жыть фкаииииииииф" -это, конечно, эталон тепла и откровенности перед слушателем))
Но, несмотря на масштаб, все равно не покидало чувство, что чего-то не хватает. В «Движе» Коржа было больше искренности и тепла, чем на любой большой сцене.
На фоне Мэнсона плакаться из-за какого то коржа...)))
Глыба, которая лет 30 разворачивает свою душу наизнанку, обнажая самые мрачно-извращенные стороны человека, передавая еще и через внешние образы вам показалась недостаточно искренней?)))
А мальчик скачущий под "жыть фкаииииииииф" -это, конечно, эталон тепла и откровенности перед слушателем))
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Отправлено: 19.09.25 - 16:08
Ни в коем случае не сомневаюсь в легендарности Мэнсона, но мои чувства субъективны. Каждому свое, как почувствовал - так и передал в статье.
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Отправлено: 19.09.25 - 16:28
На всякий случай - осознаю, что мой комментарий выражает исключительно субъективное мнение.
Каждому свое.
Просто перечитал коммент и понял, что кого-либо это может задеть. Заранее приношу свои искренние. Не преследую цели кого-либо оскорбить/обидеть и т.д
Всем мир!
Re: Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из...
Отправлено: 19.09.25 - 18:45
....Андрюша это не статья а настоящая бомба....взрыв во вселенной,даже представить не мог что есть такой замечательный исполнитель,а его композиция «Я выбрал жить в кайф». меня настолько пронзила что три дня я не мог ни кушать ни другие дела делать даже на работу не ходил чуть не уволили меня...я понял живу то я не в кайф....
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Отправлено: 19.09.25 - 19:10
Цитата:
Да ладно Вам стебаться. Это поколение такое. Тут ничего не поделаешь. Прут от всякой хрени, лишь бы не работать! В Германии их называют поколение Z, не знаю почему. Но с СВО ничего общего не имеет. Но забота связана с пенсиями других поколений - Ленивые.
родом из Шанхая2022:
Да ладно Вам стебаться. Это поколение такое. Тут ничего не поделаешь. Прут от всякой хрени, лишь бы не работать! В Германии их называют поколение Z, не знаю почему. Но с СВО ничего общего не имеет. Но забота связана с пенсиями других поколений - Ленивые.
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Отправлено: 19.09.25 - 19:14
Вот джеминай - Поколение Z, или «зумеры» — это люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, которые выросли в цифровую эпоху и отличаются высокой технической грамотностью, стремлением к свободе выбора и равенству. Они ценят искренность и личные границы, но могут страдать от рассеянности внимания и склонны к выгоранию.
Re: Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из...
Отправлено: 19.09.25 - 20:12
Каждому свое! Это верно! При этом праздность и ничего неделанье- это кайф!
Re: Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из...
Отправлено: 19.09.25 - 20:21
Цитата:
.....да не стебаюсь я так про между прочим....а кайфовать я всё равно кайфую встаю в два три ночи а кайфую то в Штуттгарте то в Гамбурге приеду на какой нибуть хим. завод и кайфую тут на медне приехал в Дормаген грузиться пустые бочки железные,незнаю пару часов простоял подьезжает штаплер говорит грузить не будем один куньдиговался,другой кранк езжай домой окей говорю бумажку подпиши что персонала жок для погрузки,так говорю люду сколько прибыло с ближнего востока да где СВО идёт где они?на социале сидят и в дуду не дуют,а ты штоер плати и их содержи...
Эл-починно:
.....да не стебаюсь я так про между прочим....а кайфовать я всё равно кайфую встаю в два три ночи а кайфую то в Штуттгарте то в Гамбурге приеду на какой нибуть хим. завод и кайфую тут на медне приехал в Дормаген грузиться пустые бочки железные,незнаю пару часов простоял подьезжает штаплер говорит грузить не будем один куньдиговался,другой кранк езжай домой окей говорю бумажку подпиши что персонала жок для погрузки,так говорю люду сколько прибыло с ближнего востока да где СВО идёт где они?на социале сидят и в дуду не дуют,а ты штоер плати и их содержи...
Этот движ уже не остановить! - Почему фанаты Макса Коржа из разных стран приехали в Алматы, несмотря на отмену концерта
Отправлено: 19.09.25 - 20:40
Цитата:
Странная конечно иммиграционная политика в Европе. Сами себя захватить позволили, и ещё платят за это.
родом из Шанхая2022:
Странная конечно иммиграционная политика в Европе. Сами себя захватить позволили, и ещё платят за это.
