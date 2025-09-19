НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Электросамокаты вышли из-под контроля: число аварий в Казахстане удвоилось
 
 
Электросамокаты вышли из-под контроля: число аварий в Казахстане удвоилось
Отправлено: 19.09.25 - 20:03
В Казахстане за последний год значительно увеличилось количество аварий с участием водителей электросамокатов. С ростом числа происшествий увеличилось и количество пострадавших в ДТП с участием самокатов.
Re: Электросамокаты вышли из-под контроля: число аварий в...
Отправлено: 19.09.25 - 20:03
Зная, что карательная практика сводится к штрафам, никто не будет соблюдать законы, особенно если законы саботируют все население страны! Жестких мер нет! И это будет до тех пор пока не примут самые жесткие меры! Вон в стране много ранее судимых по 3-6 раз, а толку то? Они не исправятся если гос-во не будет жестко применять радикальные меры! Уговоры, увещевания, и другие профилактические меры не достигнут цели, если гос-во за допущенное нарушение не будет изымать движимое и недвижимое имущество, не будет ограничивать в правах, не будет применять принудительный труд, ПЛС, если не будет реально бороться с коррупционерами как в Китае, а также с не исполнителями законов и с саботирующими законы!
