Re: Электросамокаты вышли из-под контроля: число аварий в...

Отправлено: - 20:03

Зная, что карательная практика сводится к штрафам, никто не будет соблюдать законы, особенно если законы саботируют все население страны! Жестких мер нет! И это будет до тех пор пока не примут самые жесткие меры! Вон в стране много ранее судимых по 3-6 раз, а толку то? Они не исправятся если гос-во не будет жестко применять радикальные меры! Уговоры, увещевания, и другие профилактические меры не достигнут цели, если гос-во за допущенное нарушение не будет изымать движимое и недвижимое имущество, не будет ограничивать в правах, не будет применять принудительный труд, ПЛС, если не будет реально бороться с коррупционерами как в Китае, а также с не исполнителями законов и с саботирующими законы!