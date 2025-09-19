Re: «Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число...

Отправлено: - 19:47

Остановить беспредел можно в жалостливой стране, в которой каждую неделю погибает 10 и более человек! Как они будут бояться МАИ, МВД, если наказание только штраф? Тем более, что штраф оплачивают за счет бюджетных средств, полученных по АСП и по другим льготам, особенно полученным субсидиям от руки дающего, за счет кредитов, за счет украденных денег и обманутых вкладчиков и потерпевших! Причем многие нарушители копируют действия госслужащих, нарушающих ПДД! Применять наказание целесообразное и весомое вместо штрафа: принудительные работы сроком от 1000 до 20000 часов за превышение скорости и другие административные нарушения, за ДТП без телесных повреждений, изъятие авто и их продажа через торги и пересдачу прав на вождение! Все прекрасно знают, что только труд из обезьяны сделал человека разумного! Можно внести изменения в законы о применении телесных наказаний вместо штрафов, потому что многим "дурная голова" рукам и ногам покоя не дает, даже если бензин будет 1000 за литр! Все знают, что "битье" определяет сознание! Именно такие больные головы и бросаются на полицейских, на врачей, детей, женщин! Сейчас в Казахстане даже бедный, получающий АСП имеет авто и лихачит на нем, пока его полиция не остановит, а если остановили, то заплатит штраф из бюджетных средств и опять погнал выпучив глаза, ногами нажимая на гашетку, а руками крутя налево и направо! Контроль со стороны полиции на дорогах и населенных пунктах должен быть ежедневный, т.е. днем и ночью,если есть смысл беречь население, которому бесполезно что-то внушать, что такое хорошо, а что такое плохо! Ведь этому никто не учил и учить не будет! Может даже некоторые не знают, что жизнь дается всего лишь один раз! Думают, что они бессмертны, но навряд ли, ведь медицина бессмертна, а нарушители нет!