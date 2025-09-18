Отправлено: - 10:06

maxsaf:

Раз уж речь зашла о программировании, а тема про ИИ, расскажу, как недавно начал использовать ИИ по назначению.

Цитата:Вы наверняка видели фильм "джей и молчаливый боб" !?Так вот " мужик, я нихера не понял что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца"Не ну на самом деле я искренне рад за вас. Когда есть хороший подходящий инструмент, особенно "допиленный" под собственные нужды, когда им работают и получают хорошие результаты, и что ещё важнее удовольствие от работы это всегда замечательно.