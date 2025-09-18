Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Куратор темы: maxsaf
Отправлено: 18.09.25 - 09:53
Раз уж речь зашла о программировании, а тема про ИИ, расскажу, как недавно начал использовать ИИ по назначению. Есть специализированный софт, анализирует транспортные потоки, очень удобен для диагностики проблем в IPTV. Единственный разработчик помер, проект перестал развиваться. Без ИИ я бы никогда не ввязался в эту авантюру, но я решил запилить этот проект с нуля, убрав ненужное, добавив актуальное. Теперь мой анализатор имеет встроенный генератор тестового сигнала, и прочие плюшки, которых не было. Прикольно, есть сложности, но зато больше нет ничего невозможного, садишься и делаешь что душе угодно, порог вхождения минимальный.
Карачун:
Раз уж речь зашла о программировании, а тема про ИИ, расскажу, как недавно начал использовать ИИ по назначению. Есть специализированный софт, анализирует транспортные потоки, очень удобен для диагностики проблем в IPTV. Единственный разработчик помер, проект перестал развиваться. Без ИИ я бы никогда не ввязался в эту авантюру, но я решил запилить этот проект с нуля, убрав ненужное, добавив актуальное. Теперь мой анализатор имеет встроенный генератор тестового сигнала, и прочие плюшки, которых не было. Прикольно, есть сложности, но зато больше нет ничего невозможного, садишься и делаешь что душе угодно, порог вхождения минимальный.
Отправлено: 18.09.25 - 10:06
Вы наверняка видели фильм "джей и молчаливый боб" !?
Так вот " мужик, я нихера не понял что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца"
Не ну на самом деле я искренне рад за вас. Когда есть хороший подходящий инструмент, особенно "допиленный" под собственные нужды, когда им работают и получают хорошие результаты, и что ещё важнее удовольствие от работы это всегда замечательно.
maxsaf:
Вы наверняка видели фильм "джей и молчаливый боб" !?
Так вот " мужик, я нихера не понял что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца"
Не ну на самом деле я искренне рад за вас. Когда есть хороший подходящий инструмент, особенно "допиленный" под собственные нужды, когда им работают и получают хорошие результаты, и что ещё важнее удовольствие от работы это всегда замечательно.
Отправлено: 18.09.25 - 10:21
Ну если надо я могу прям с подробностями
Карачун:
Ну если надо я могу прям с подробностями
Отправлено: 18.09.25 - 10:24
Чего уж там! Рассказывайте пожалуйста.
maxsaf:
Чего уж там! Рассказывайте пожалуйста.
Отправлено: 18.09.25 - 10:29
Мир интересный .клевый. Столько всего есть.)
Я пока ещё в ИИ не залазил. Ну как я понял уже появились программы для таких как я. Простых)
Я тоже все перевариваю в себе . Даже то что не понимаю.
Мир интересный .клевый. Столько всего есть.)
Я пока ещё в ИИ не залазил. Ну как я понял уже появились программы для таких как я. Простых)
Отправлено: 18.09.25 - 10:45
Говорю своему ИИ как есть: разработчик помер, а мне его программа нравилась. чё делать? ИИ спрашивает ,чё за прога, что умеет, как выглядит, я скидываю описание, фотку. ИИ говорит, что без проблем, щас сделаем такую же, или даже лучше, какой язык программирования предпочитаешь. А я чё, никакой из современных толком не знаю, там чуть чуть, тут чуть чуть. Ну ИИ говорит, щас помогу выбрать, задаёт пару вопросов и бац, у меня уже среда разработчика установлена. Он пишет план, как и что делать, ну и вместе садимся и по этому плану делаем, сначала один кусочек,и потом другой. Если что-то не нравится, я говорю об этом, мы вместе меняем, улучшаем, и бац, уже что-то юзабельное готово. Как-то так.
Карачун:
Vit:
Говорю своему ИИ как есть: разработчик помер, а мне его программа нравилась. чё делать? ИИ спрашивает ,чё за прога, что умеет, как выглядит, я скидываю описание, фотку. ИИ говорит, что без проблем, щас сделаем такую же, или даже лучше, какой язык программирования предпочитаешь. А я чё, никакой из современных толком не знаю, там чуть чуть, тут чуть чуть. Ну ИИ говорит, щас помогу выбрать, задаёт пару вопросов и бац, у меня уже среда разработчика установлена. Он пишет план, как и что делать, ну и вместе садимся и по этому плану делаем, сначала один кусочек,и потом другой. Если что-то не нравится, я говорю об этом, мы вместе меняем, улучшаем, и бац, уже что-то юзабельное готово. Как-то так.
Отправлено: 18.09.25 - 10:46
Согласен. Я бы не хотел в пещере жить без света. Щас прикольно, но дальше будет ещё веселее
Vit:
Согласен. Я бы не хотел в пещере жить без света. Щас прикольно, но дальше будет ещё веселее
Отправлено: 18.09.25 - 18:36
Везет Вам с вашим ИИ.
Я попросил ИИ объяснить мне маркировку на корпусе шарового крана
Про Диаметр и Давление все умники из числа топ 10 ИИ ответили сразу
А на мой вопрос – что означает 4 ая надпись , 9 из 10 ответили = Слышь пенс , не придумывай, ее ( 3ьей надписи ) нет, иди носки вяжи ( как Вит и предлагал)
Закрасил инфу на корпусе и опять с этим же вопросом , что значит надпись на корпусе -
ответ прежний – давление и диаметр
И только Gemini ( 1из 10) ответил – это обозначение материала, из которого изготовлен корпус
Вывод –ИИ могут ошибаться , По аккуратней c ними
ИМХО
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 17:20]
maxsaf:
Везет Вам с вашим ИИ.
Я попросил ИИ объяснить мне маркировку на корпусе шарового крана
Про Диаметр и Давление все умники из числа топ 10 ИИ ответили сразу
А на мой вопрос – что означает 4 ая надпись , 9 из 10 ответили = Слышь пенс , не придумывай, ее ( 3ьей надписи ) нет, иди носки вяжи ( как Вит и предлагал)
Закрасил инфу на корпусе и опять с этим же вопросом , что значит надпись на корпусе -
ответ прежний – давление и диаметр
И только Gemini ( 1из 10) ответил – это обозначение материала, из которого изготовлен корпус
Вывод –ИИ могут ошибаться , По аккуратней c ними
ИМХО
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 17:20]
Отправлено: 18.09.25 - 19:07
Странно, что вы такой вывод сделали сами, хотя они сами явно об этом говорят )) у меня, например, в ChatGPT внизу серым по белому написано: "ChatGPT может делать ошибки. Проверяйте важную информацию"
simkst:
Странно, что вы такой вывод сделали сами, хотя они сами явно об этом говорят )) у меня, например, в ChatGPT внизу серым по белому написано: "ChatGPT может делать ошибки. Проверяйте важную информацию"
Отправлено: 19.09.25 - 14:46
...Интеллект Искусственный...
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 15:48]
maxsaf:
maxsaf:
...Интеллект Искусственный...
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 15:48]
Отправлено: 19.09.25 - 17:15
Что странно. Эта информация в обычном поиске от гугла есть. Мож нас где-то дурят? Мож искусственно созданный хайп на ровном месте?
[Исправлено: Карачун, 19.09.2025 - 18:18]
simkst:
Что странно. Эта информация в обычном поиске от гугла есть. Мож нас где-то дурят? Мож искусственно созданный хайп на ровном месте?
[Исправлено: Карачун, 19.09.2025 - 18:18]
Отправлено: 19.09.25 - 17:31
ИИ постарался, но лучше заглянуть в гугл.
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 18:34]
[Исправлено: simkst, 19.09.2025 - 18:34]
