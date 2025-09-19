НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Студенты-алкоголики и коровы в полосочку: объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2025
 
 
Студенты-алкоголики и коровы в полосочку: объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2025
19.09.25 - 17:26
18 сентября прошла 35-я церемония вручения Шнобелевской премии. Ее получают ученые за самые абсурдные научные открытия. В этом году ученые поили летучих мышей спиртом, перекрашивали коров в зебр и кормили женщин чесноком.
Re: Студенты-алкоголики и коровы в полосочку: объявлены лауреаты...
19.09.25 - 17:26
Моя соседка была уверена, если кормящая мамаша выпьет стакан крепкого вина, то с молоком передастся снотворное и младенец крепко будет спать. Во времена талонов на продукты мамаша меняла продукты на талоны
