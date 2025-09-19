НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Как бороться с противниками вакцин среди пациентов и врачей? - Ответ обсуждали с представителем ВОЗ на встрече в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52589
Как бороться с противниками вакцин среди пациентов и врачей? - Ответ обсуждали с представителем ВОЗ на встрече в Костанае
19.09.25 - 15:41
- К сожалению, мы теряем женщин, матерей, сестер, - сказал Канат Суханбердиев. - Мы в долгу перед ними. Мы хотим, чтобы это заболевание вошло в историю, как оспа или полиомиелит, чтобы его не было. Но есть определенные трудности.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1785
Re: Как бороться с противниками вакцин среди пациентов и врачей?...
19.09.25 - 15:41
#1
Цитата:
полностью закупает вакцины за счет республиканского бюджета

Посредством госзакупок? По принципу, пробиваемому законом - "закупаем то, что меньше всего стоит"?

Сомнительную жижу загонять под кожу ой как страшно. В погоне за показателями охвата вакцинируемых будут паль всякую невесть какого происхождения ширять. Лучше самим, на платной основе, что понадёжнее будет.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
833
Re: Как бороться с противниками вакцин среди пациентов и врачей?...
19.09.25 - 17:42
#2
этой организации и в данном случае представителю не верю. Шарлатаны. ВОЗ- это не авторитет в медицине. Она деньги делает на здоровье людей, коммерсанты.
