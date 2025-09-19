НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число нарушений ПДД растет пропорционально увеличению количества машин
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52589
«Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число нарушений ПДД растет пропорционально увеличению количества машин
19.09.25 - 13:00
В отсутствие (после скандала с «Сергеками») внедрения видеонаблюдения и фиксации нарушений с максимально большим охватом ситуация становится весьма проблемной. На недавнем аппаратном совещании в городском акимате местная полиция нарисовала своеобразный портрет автомобильного Костаная. Статистические мазки были впечатляющими.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1785
Re: «Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число...
19.09.25 - 13:00
#1
А вы ещё больше раздавайте китайские балалайки под 4%!
Мишаня
Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1335
Re: «Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число...
19.09.25 - 13:46
#2
Цитата:
Сабыр:
китайские балалайки

Негатив к % или китайским балалайкам? Так у вас это отечественные автомобили. Или речь про телефоны?
Больше авто на дорогах, больше поступления в бюджет на зарплаты учителям, врачам!
Много авто - показатель благосостояния казахстанского народа! Будешь проездом в России, сразу почуствуешь гордость за свою страну и народ по количеству новых авто!
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1785
Re: «Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число...
19.09.25 - 14:09
#3
Цитата:
Статистические мазки были впечатляющими.

Разумеется, в статистике не учитываются: неправильно установленные знаки, хронически перекрытые улицы, неадекватно глубокие люки, бережно утопленные дорожниками; очень слабое освещение и "ни капли не отвлекающие" led-экраны.

А в целом- да, водители виноваты))
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16922
Re: «Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число...
19.09.25 - 14:10
#4
Цитата:
Мишаня:
Негатив к % или китайским балалайкам?

Вызвал такси на моё удивление приехало киа новый спортдейж. С снаружи клево. Раньше подумывал купить. Сел. Такое гавно я как водитель сразу оценил. Ну навиг. Все таки бмв думаю. Взять.
Мишаня
Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1335
Re: «Машина с мигалкой стоит, не боятся» - В Костанае число...
19.09.25 - 14:44
#5
Цитата:
Vit:
киа новый спортдейж

Мне хватило в 2013, когда новый себе выбирал папелац, попытаться присесть на водительское место. Хорошо приложился виском в стойку. В итоге даже садиться не стал в енто недоразумение. С тех пор антипатия. Интересно, завал стойки такой же у новых спортижов?
А бмв - мне уже по возрасту не нужен, да и не по-карману теперь )))
