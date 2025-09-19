НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцам, которые отложили уплату ИПН при снятии пенсионных накоплений, аннулируют долг
 
 
N
NG.kz
Я робот
20.12.07
52586
Казахстанцам, которые отложили уплату ИПН при снятии пенсионных накоплений, аннулируют долг
Отправлено: 19.09.25 - 10:47
Все имеющиеся налоговые обязательства казахстанцев по отложенному ИПН с пенсионных выплат ЕНПФ будут аннулированы с 2026 года. Дополнительное заявление для отмены налоговых обязательств писать не нужно.
5555
5555
Костанай
02.03.15
445
Re: Казахстанцам, которые отложили уплату ИПН при снятии...
Отправлено: 19.09.25 - 10:47
А тем кто не откладывал уплату ипн вернут? Или наше государство не про справедливость?
абике
абике
15.12.23
1126
Re: Казахстанцам, которые отложили уплату ИПН при снятии...
Отправлено: 19.09.25 - 12:46
Халява появилась снова!
