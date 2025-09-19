НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выкуп вместо ремонта - Как решают проблемы жилья для многодетной семьи в Костанайском районе
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52586
Выкуп вместо ремонта - Как решают проблемы жилья для многодетной семьи в Костанайском районе
Отправлено: 19.09.25 - 09:53
Многодетная семья Розы ЖАКУПОВА проживает в арендном двухквартирном доме по ул. Студенческой в селе Владимировка. Женщина обратилась за помощью в отдел ЖКХ акимата Костанайского района, потому что нормальным жильем это назвать нельзя.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
831
Re: Выкуп вместо ремонта - Как решают проблемы жилья для...
Отправлено: 19.09.25 - 09:53
#1
акимат лихо решил избавиться от проблемы.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16921
Re: Выкуп вместо ремонта - Как решают проблемы жилья для...
Отправлено: 19.09.25 - 11:12
#2
Цитата:
5555:
СССР а ещё говорят там плохо . Непомню сколько мне лет было двушка потом родителям трёшку дали. Помню мы ходили обои клеили. Двигались. Щас подругому. Жалуется на резетку
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1126
Re: Выкуп вместо ремонта - Как решают проблемы жилья для...
Отправлено: 19.09.25 - 12:43
#3
Гос-во само взращивает иждивенцев, это же очевидно! Всем хочется все на халяву и при этом быстро, со ссылкой на большое количество подрастающего поколения! Никто не хочет работать, ссылаясь на безденежье! Откуда будут деньги, если лежать и писать только жалобы! Надо просить снизить цену приватизации, примерно на миллион и сделать потом самим ремонт!
